Neverjetna napaka sodnika v 2. angleški ligi: namesto ponovne izvedbe 11-metrovke žoga nasprotniku

Fotografija je simbolična. (Foto: Damjan Žibert)

Gledalci so bili na mitskem St James' Parku tako kot domači nogometaši šokirani: Matt Ritchie je na pomembni tekmi za drugoligaški naslov med Newcastle Unitedom in Burton Albionom uspešno izvedel enajstmetrovko in v prvem polčasu popeljal domači United v vodstvo. A ekipa španskega trenerja Rafaela Beniteza je slavila le nekaj sekund, saj je glavni sodnik Keith Stroud dosodil indirekten prosti strel - za goste! Protesti z roba igrišča, zelenice in s tribun niso zalegli in rezultat je ostal 0:0, saj je Stroud ocenil, da je napadalec črno-belih Dwight Gayle s predčasnim vtekanjem v kazenski prostor storil prekršek, vreden razveljavitve gola in indirektnega prostega udarca v korist Burtona. Benitezovim varovancem se je vseeno uspelo rešiti in ranvo Ritchie je v drugem polčasu zadel za zmago (1:0), ki je Newcastle vrnila na vrh lestvice, Burton pa pahnila še globlje v boj za obstanek. Napako sodnikov je v četrtek potrdila tudi sodniška organizacija Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).

"Dosojen je bil indirekten prosti strel za Burton, a pravila igre (Laws of the Game, op. a.) pravijo, da bi morali enajstmetrovko izvesti še enkrat. Žal je sodnik narobe zlorabil zakon. Keith je skupaj z ekipo razumljivo jezen zaradi padca zbranosti in se opravičuje za napako," so priznali pri PGMOL. Benitez se po zmagi, s katero njegova ekipa na prvem mestu za deset točk beži mestom, ki vodijo v playoff za napredovanje v Premier League, ni preveč osredotočal na sporni dogodek iz prvega polčasa, ki bo najbrž odšel v zgodovino otoškega nogometa. Ritchie je nato 22 minut pred iztekom rednega dela tekme zabil lep zadetek iz igre in srakam prinesel pomembno zmago. "Videli ste, kaj se je zgodilo, imate veliko strokovnjakov za analizo, jaz sem govoril s sodnikom. Ne bom pa še naprej govoril o tem," se nekdanjemu trenerju Valencie, Liverpoola, Interja, Chelseaja in Real Madrida ni ljubilo preveč razpredati o zdaj že famoznem dogodku. "Zame je bila to pomembna tekma, fantastičen gol Matta Ritchieja, izvrsten gol. Delovna vnema je bila prisotna, veliko pozitivnih reči in žal govorimo o tem dogodku. Sodnik in jaz sva se pogovarjala. Moramo iti naprej. Ne moremo spremeniti tega, kar se je zgodilo. Osvojili smo tri točke. Moramo biti pripravljeni, da bi bili močnejši za naslednjo. Po tistem dogodku smo izgubljali našo osredotočenost. Zmagali smo."