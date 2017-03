Neymar: Nogometa ne igram, da bi nekoč dobil zlato žogo. Igram zaradi užitka

Neymar pravi, da nogomet igra zaradi užitka. (Foto: AP)

V pogovoru za spletno stran španske lige je Neymar poudaril, da je eden od ciljev v karieri tudi zlata žoga, toda če nagrade ne bo, tudi ne bo konec sveta. "Tudi če zlate žoge ne dobim, bo OK. Ne igram nogometa, da bi nekoč dobil to nagrado. Igram zaradi sebe, zaradi užitka, ker imam rad nogomet. Zlato žogo pa lahko žal dobi samo en igralec," je dejal Neymar na vprašanje, če je razočaran, ker ga ni bilo niti med tremi nominiranci za prestižno priznanje. "Seveda je eden od mojih ciljev tudi zlata žoga. A če je ne bom dobil, zaradi tega ne bom umrl," je še pristavil Brazilec.

Neymar je bil v igri za nagrado lani, ko ga je premagal soigralec pri blaugrani Messi. Letos je lovoriko odnesel njun tekmec iz Reala Cristiano Ronaldo, ki je zmagal v ligi prvakov in s Portugalsko še na Euru 2016. Zadnji Brazilec z nagrado in obenem zadnji, ki ni bil Ronaldo ali Messi, je bil leta 2007 Kaka. Pozneje sta si priznanje podajala le Messi in Ronaldo, prvi ga je dobil petkrat, drugi štirikrat.

Neymar se je dotaknil tudi slavnega trojčka MSN. "Res je nekoliko nenavadno. Prihajamo iz Brazilije, Argentine in Urugvaja, v Južni Ameriki smo tekmeci, a smo tudi dobri prijatelji. Lahko se dobro zabavamo in šalimo in lepo je imeti okrog sebe takšne ljudi," je soigralca Mesija in Luisa Suareza opisal Neymar.