'Neymar šov' poskrbel za visoko zmago Barce, Real z enakim izidom po 'dvojčku' Ronalda odpravil Sevillo

Cristiano Ronaldo je dosegel dva zadetka ob pomembni zmagi Reala nad Sevillo. (Foto: AP)

Madridski Real se je med tednom še drugič zapored uvrstil v veliki finale Lige prvakov, kjer se bo za 12. krono v klubski zgodovini pomeril z italijanskim Juventusom. Toda pred finalom v Cardiffu jih čaka še ena zahtevna naloga in to je osvojitev domačega prvenstva. Galaktiki so bili pred 37. krogom točkovno poravnani z Barcelono, a vseeno v rahli prednosti, saj imajo "v dobrem" še tekmo s Celto iz Viga. Trener Zinedine Zidane je v zadnjih krogih veliko rotiral, saj je prednost dajal Ligi prvakov. A tudi v La Ligi so njegovi "rezervisti" opravljali delo in pridno nabirali točke. Beli balet je tokrat v tekmi 37. kroga čakala neugodna Sevilla, ki je pred meseci prekinila Realov rekordni niz brez poraza. Zidane tako ni preveč preračunaval in na zelenico seveda poslal prvega zvezdnika Cristiana Ronalda. V napadu pa sta mu družbo delala še Alvaro Morata in James Rodriguez. Isco in Karim Benzema sta tokrat obsedela na klopi. Obsedel pa je tudi Luka Modrić, čigar mesto je zapolnil rojak Mateo Kovačić.

Prvi so sicer zapretili gostje, za katere je poskusil Vitolo, a se je z obrambo izkazal Keylor Navas. Na drugi strani je takoj poskusil Morata, a se je s še lepšo obrambo izkazal Sergio Rico. V deseti minuti pa je Real povedel. Matias Kranevitter je na robu kazenskega prostora nespretno podrl Marca Asensia in domačini so imeli na voljo prosti strel. In ko so se gostujoči branilci še postavljali v živi zid in pregovarjali z glavnim sodnikom Albertom Undianom Mallencom, je pritekel Nacho in kar sprožil na gol, ter presenetil vse, tudi Rica, ki je stal povsem na drugi strani svojega gola. Andaluzijci so se pritoževali, toda gol je obveljal in Real je na derbiju ekspresno vodil z 1:0. Sevilla je poskušala odgovoriti preko Stevana Jovetića, a je Navas znova dobro posredoval. V 23. minuti pa je sledila kazen v obliki drugega gola galaktikov. James je silovito sprožil, Rico je bil na pravem mestu in žogo odbil, a naravnost na nogo Ronalda, ki je brez težav zadel v prazno mrežo in popeljal Real v vodstvo z 2:0. Do konca polčasa je Sevilla še bolj silovito napadla na domači gol in bi si tudi zaslužila kakšen zadetek. A je predvsem Jovetića v obup z izjemnimi posredovanji spravljal Navas. Črnogorci je enkrat veselje preprečila tudi prečka, kostariški vratar pa se je izkazal tudi po strelu Joaquina Corree. Domačini so tako komaj čakali, da se prvi polčas konča, katerega so po zaslugi sporno doseženega gola Nacha, Ronaldovega 400. v belem dresu in posredovanji Navasa, dobili z 2:0.

To, kar Sevilli ni uspelo v prvem, pa ji je takoj na začetku drugega polčasa. V 49. minuti je z roba kazenskega prostora natančno meril Jovetić in vendarle uspel premagati Navasa, ter znižal prednost galaktikov na zgolj en zadetek (2:1). Varovanci Jorgeja Sampaolija so nadaljevali s pritiskom, Real pa je na svoje priložnosti čakal iz protinapadov. Zidane je uvidel, da potrebuje spremembe na sredini igrišča in tako je v igro namesto Jamesa poslal Casmira, namesto Morate pa je vstopil Lucas Vazquez. V 65. minuti je prvič v drugem polčasu prvič zapretil tudi domači Real. Ronaldo je z leve strani izvedel prosti strel in se kljub ostremu kotu odločil za neposreden strel na gol. Portugalec je sprožil proti oddaljenejši vratnici, a je bil Rico pozoren in je silovit udarec izbil daleč stran od svojega gola. V drugem polčasu so sicer gledalci videli bistveno manj od nogometne igre, kot v prvem polčasu. Priložnosti praktično ni bilo, obe ekipi pa sta igrali zelo raztrgano in brez pravih idej v napadu. V 78. minuti pa je znova udaril Ronaldo. Toni Kroos je lepo prodrl v gostujoči kazenski prostor in nato podal do Ronalda, ki pa ni okleval in "s prve" sprožil proti golu Rica. Strel je bil tako silovit in natančen, da je Rico žogo v svojo mrežo pospremil le s pogledom, Portugalcu pa je ob izjemnem strelu na pomoč priskočila tudi prečka. In Real je imel po 22. prvenstvenem zadetku Cristiana znova dva gola prednosti pred andaluzijsko zasedbo. Šest minut kasneje pa je srečanje dokončno odločil Kroos, ki je izkoristil podajo Nacha in z ne najboljšim, a z zelo natančnim strelom premagal Rica za vodstvo Reala s 4:1. Do konca srečanja bi lahko v mreži gostov odjeknila tudi "petarda", a je ostalo pri štirih žogah v Ricovi mreži. Real je tako dosegel še 27. zmago v sezoni in na vrhu Primere Division ostaja točkovno poravnan (87 točk) z Barcelono, ki je s 4:1 odpravila Las Palmas. A potrebno je poudariti, da ima Real še v "dobrem" tekmo s Celto v Vigu. Navijači na stadionu Santiago Bernabeu pa so na zadnji domači tekmi v sezoni videli prepričljivo zmago svojih ljubljencev. Sedaj pa lahko le čakajo, ali bodo po koncu sezone proslavljali naslov državnih pravkov in naslov v Ligi prvakov, ali pa morda nič od tega.

Neymar je blestel na tekmi z Las Palmasom. (Foto: AP)

Barcelona je gostovala na Kanarskih otokih pri Las Palmasu, ki je v svoje vrste sicer privabil številna zveneča imena, slednja pa na žalost domačih navijačev niso obrodila sadov. Po uspešnem začetku sezone in kasnejšem polomu varovanci Quiqueja Setiena še naprej drsijo proti repu lestvice, prav strateg domačega moštva pa je v marcu že podal svoj odstop. Prav slabe predstave kanarskih nogometašev pa so v svojo prid skušali obrniti Katalonci, ki v želji po osvojitvi naslova državnih prvakov potrebujejo zgolj zmage in nekaj sreče. Kljub temu naloga ni bila lahka, saj se je Luis Enrique spopadal s številnimi poškodbami, ki so dodobra okrnile obrambo blaugrane. Zaradi bolezni je doma ostal Gerard Pique, poškodba je onemogočila Jeremya Mathieua, kazni pa so preprečile nastop Sergija Roberta. "Napeli bomo vse sile, da osvojimo kar se da veliko lovorik in si priborimo zmago na pomembnih obračunih. Za državni naslov se bomo borili vse do konca," je pred tekmo oznanil strateg Kataloncev. Barcelona je tako napadla mrežo domačega moštva, vendar pa so poskusi sadove obrodili šele v polovici polčasa, v katerem je bleste Luis Suarez. Slednje je namreč najprej podal Neymarju, ki se je kot prvi vpisal med strelce, dve minuti zatem pa je Urugvajec s čudovito akcijo zadetek vknjižil še sam. Katalonci so se tako zadovoljili z dvema zadetkoma, v drugem polčasu pa so si vnovič zagotovili lepo priložnost za zadetek, ki je iz rok spolzela zvezdniku kluba Lionelu Messiju. Poskus slednjega je namreč še pravočasno zaustavila domača obramba. Po tej priložnosti so se za nevarnejše izkazalo domači, ki so poskušali preko Jeseja, trud pa z zadetkom kronali po posredovanju Pedra Bigasa. Barcelona se je po zadetku domačih vendarle uspela zbrati, dobro razpoloženi Neymar je z dvema zadetkom poskrbel za veselje gostujočih navijačev in s hat-trickom postavil končnih 1:4. Prvi zadetek je dosegel z glavo po podaji Ivana Rakitića, pri drugem pa je izkoristil lepo asistenco Jordija Albe in žogo potisnil za hrbet Javija Varasa. Z novimi tremi točkami tako Katalonci ostajajo v igri za naslov, na njihovo smolo pa je slavil tudi kraljevi klub, ki ima v tekmi za špansko lovoriko tekmo manj.

Izidi:

Real Madrid - Sevilla 4:1 (2:0)

Nacho 10., Ronaldo 23., 78., Kroos 84.; Jovetić 49.

Las Palmas - Barcelona 1:4 (0:2)

Bigas 63.; Neymar 25., 67., 71., Suarez 27.

Real Betis - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Ceballos 58.; Savić 67.