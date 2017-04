Neymar zaradi rdečega kartona in sarkastičnega ploskanja brez 'Clasica'? Luis Enrique ga brani in napada sodnike ...

Neymar (desno) z Lionelom Messijem nikakor ne najde recepta za tekme z Malago. (Foto: AP)

Barcelonin brazilski as Neymar je v tem letu v izjemni formi, po ocenah brazilskega selektorja Titeja bi, če bi zlato žogo podeljevali od januarja naprej, njegov varovanec brez dvoma slavil in bil prvič v karieri okronan za najboljšega na svetu. A Južnoameričan je Barcelono ob sobotnem gostovanju v Malagi pustil na cedilu z izključitvijo, ki bi lahko imela dolgoročne posledice na boj za naslov. Neymar je namreč po izključitvi sarkastično ploskal četrtemu sodniku, Barca pa je dvoboj na jugu države izgubila z 0:2 in tako ni izkoristila zdrsa Real Madrida na popoldanskem derbiju z Atleticom (1:1). Glavni sodnik Jesus Gil Manzano je Neymarjevo ploskanje vključil v svoje poročilo tekme, v Španiji se je že zgodilo, da kakšen od sodnikov tega ni storil, zato bo Brazilec najbrž deležen dodatne kazni. V najslabšem primeru bo moral počivati na štirih tekmah, kar bi pred "El Clasicom", ki bo 23. aprila, seveda pomenilo, da bi moral Neymar derbi z Realom izpustiti. V tej sezoni je bil zaradi podobnega prestopka že kaznovan napadalec Barce Luis Suarez, dobil je dve tekmi, medtem ko je član Alavesa Alexis Ruano po tem, ko se je pomeril tako z glavnim kot s četrtim sodnikom, počival na treh dvobojih.

Za Neymarja, ki je bil izključen z drugim rumenim kartonom po grdem štartu nad Diegom Llorentejem v 65. minuti, je to prva izključitev po prestopu v Barcelono. Prvi rumeni karton je dobil zaradi svojih ponavljajočih se težav z obutvijo, ki je bila tema že na novinarski konferenci pred tekmo. Trener Luis Enrique je zatrdil, da si Neymar čevljev med obračuni ne menja zaradi oglaševalskih prijemov, a tokrat je prvi rumeni karton dobil ravno zaradi nogometnih čevljev, s pomočjo katerih je želel malce zavlačevati pred prostim strelom v korist Malage. Južnjaki so povedli z golom Sandra Ramireza, produkta Barcine klubske šole, ki so ga Katalonci brez odškodnine prepustili belo-modrim. Sandro se je zadetka veselil precej prešerno, na to ga je opozoril tudi napadalec gostov Luis Suarez, ki naj bi mu po poročanju El Chiringuita zabrusil: "Ne pozabi, kdo ti je dal jesti!" Sandro mu je odgovoril: "Jesti mi daje Malaga ..."

Luis Enrique se po koncu sezone poslavlja, težko pa bo izkupičku dveh državnih naslovov v dveh letih dodal še tretjega, če bo Barca tako pogosto izgubljala točke proti na papirju "manjšim" ekipam. (Foto: AP)

Vsi so seveda po dvoboju čakali tudi na pojasnila Barcinega trenerja Enriqueja, ki ponavadi ne komentira sodniških odločitev, tokrat pa je branil Neymarja in omenil tudi nedosojeno enajstmetrovko po prekršku nad Sergijem Robertom. "Rezultat ni bil pravičen. Poskusili smo vse, a ni uspelo. Stisnili smo jih na njihovo polovico, ena naša napaka pa nas je drago stala. Ustvarili smo si priložnosti, a nismo imeli sreče," je tekmo analiziral Enrique. "Lahko bi zmagali s strelom Luisa Suareza v prvem polčasu, enajstmetrovko, ki je nad Sergijem Robertom niso dosodili, Sergi Roberto je imel v drugem polčasu še eno priložnost. Potrebovali smo zmago, ki pa je nismo uspeli doseči. Tekma ni potekala tako, kot smo pričakovali, težko smo si pripravljali priložnosti. PRvenstvo se je zdaj zapletlo, a borili se bomo. Neymar? Zelo moramo biti previdni na takšnih tekmah. Nekaj grdih štartov s hrbta smo videli z njihove strani, a niso dobili kartonov, po nekaj naših prekrških pa jih je sodnik pokazal. Pravila so podvržena interpretaciji, a so za vse enaka. Ne razumem, kako so prekršek Sergija Roberta videli izven kazenskega prostora. A smo že navajeni ..." Enrique je še povedal, da ne ve, kako bi lahko poraz vplival na torkovo tekmo z Juventusom v četrtfinalu Lige prvakov, ki si jo boste lahko ogledali v živo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.