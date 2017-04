Neymarju naj bi začel pomagati tudi psiholog, pred nocojšnjo tekmo z Juventusom že jasno: Brazilec brez 'Clasica'

Neymar (desno ob Lionelu Messiju) ni uspel preprečiti poraza Barcelone na zadnji ligaški tekmi, ko je bil Brazilec tudi izključen. (Foto: AP)

Neymarju je odbor za tekmovanja pri Španski nogometni zvezi (RFEF) prisodil tri tekme kazni zaradi dogodkov s tekme v Malagi, kjer je Barcelona poleg poraza (0:2) in pomembnih točk v boju za nov državni naslov izgubila tudi brazilskega asa. Ta je v drugem polčasu dobil drugi rumeni karton in ob odhajanju z igrišča sarkastično zaploskal četrtemu sodniku. Ker je glavni sodnik dogodek omenil v zapisniku, v Španiji se je sicer že dogajalo, da so delivci pravice to "pozabili" storiti, je bilo jasno, da Brazilca čaka dodatna kazen, ki jo je pred časom dobil denimo tudi Realov zvezdnik Cristiano Ronaldo. Neymarju so poleg obvezne ene tekmi kazni zaradi rdečega kartona prisodili še dva dodatna obračuna suspenza in tako je že jasno, da bo moral poleg naslednje tekme z Real Sociedadom izpustiti tudi "El Clasico" z Real Madridom na stadionu Santiaga Bernabeua. V Kataloniji so kazen pričakovali in imajo že pripravljeno pritožbo, ki bo, če bo neuspešna, najbrž romala vse do Mednarodnega arbitražnega razsodišča za šport v Lozani (Cas).

Pravila RFEF v 117. členu predpisujejo kazen od dveh do treh tekem za izražanje nespoštovanja do sodniške ekipe, Neymar pa v primeru neuspeha Barcinih pritožb ne bo smel zaigrati niti na tekmi z Osasuno v državnem prvenstvu. Real Madrid v Primeri Division vodi s tremi točkami naskoka pred Barcelono in ima v žepu še prestavljeno tekmo s Celto v Vigu. V primeru točkovne izenačenosti po koncu zadnjega kroga v Španiji odločajo medsebojne tekme, prva se je na Camp Nouu končala z 1:1. Sicer pa so iz Brazilije danes prišle vesti, da naj bi Neymarju pri raznoraznih težavah od zdaj naprej pomagal psiholog Joaquin Valdes, ki je vse od prihoda trenerja Luisa Enriqueja eden ključnih členov strokovnega štaba kluba. Katalonski Mundo Deportivo je poročanje Brazilcev, ki so ga hitro prenesli tudi španski kolegi, sicer hitro ovrgel, rekoč, da so se v taboru Barcelone vključno z brazilskim zvezdnikom glasno nasmejali zgodbi, ki je, tako pravijo, neresnična ...