Ni Neymarja, ni panike: tu je Di Maria, najboljši strelec PSG-ja v letu 2018

Neymar bo zaradi poškodbe gležnja odsoten od šest do osem tednov. (Foto: Twitter)

Paris Saint Germain si je na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov ustvaril neugoden položaj, potem ko je na Santiagu Bernabeuu izgubil z 1:3, nato pa je sledila še poškodba prvega zvezdnika Neymarja. Ta bo zaradi operacije gležnja z zelenic odsoten do dva meseca, kar pomeni, da ga na povratni tekmi na Parku princev proti Real Madridu (prenos v torek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO) ne bo. Marsikdo je prepričan, da to močno zmanjšuje možnosti za povratek PSG-ja, a vendarle pogled na pariško zasedbo kaže, da trener Unai Emery lahko računa na zelo dolgo klop.

Tako je iz sence velike trojice Mbappe-Cavani-Neymar na sredini tekmi četrtfinala francoskega pokala med PSG-jem in Marseillom, ki so jo Parižani dobili s 3:0 (in napredovali v polfinale), stopil Angel Di Maria z dvema zadetkoma (enega je dodal Edinson Cavani). Ta je sicer v koledarskem letu 2018 zelo vroč, vknjižil je že 12 zadetkov, kar je več od katerega koli igralca omenjene trojice. In ker je Argentinec priložnost dobil kot Neymarjeva zamenjava, se očitno Parižanom pred povratno tekmo z Realom v Parizu za zadetke ni bati.

Angel Di Maria bi lahko bil ključen mož v bitki z Realom. Nekdanje soigralce namreč dobro pozno, želel pa si bo stopiti iz Neymarjeve sence. (Foto: AP)

Trener Parižanov Emery sicer ni bil najbolj zadovoljen z odločitvijo Neymarja, da gre pod nož. "Pogrešali ga bomo, toda ekipa je pripravljena," je sicer sporočil baskovski trener, ki pa je izpostavil, da je Gonçalo Guedes z enako poškodbo odigral tekmo z Valencio preden je stopil pod nož. A tu je veliko vlogo odigral brazilski reprezentančni zdravnik, ki je prišel oceniti poškodbo Neymarja in se zavoljo prihajajočega svetovnega prvenstva v Rusiji odločil, da je za Brazilca najbolje, da gre čimprej pod nož. Lažjo poškodbo gležnja je sicer na tekmi z Marseillom staknil tudi Kylian Mbappe, s katerim pa naj po Emeryjevih besedah ne bi bilo nič hujšega.