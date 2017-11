Ni še konec? Buffon bi rad spet oblekel dres azzurrov

Gianluigi Buffon in Iker Casillas (Foto: AP)

Kapetan Juventusa Gianluigi Buffon, ki je končal reprezentančno kariero novembra, ko je Italija proti Švedski izgubila dodatne kvalifikacije in ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Rusiji, pravi, da se je po velikem razočaranju morda odločil preveč impulzivno. "Vzel sem si premor. Imam namreč že določeno število let," je dejal Buffon in slikovito nadaljeval: "A vedno sem bil vojak tako za reprezentanco kot za Juve, zato ne morem kar dezertirati."

"Tudi ko bom imel 60 let, če bo pomanjkanje vratarjev, se bom odzval reprezentančnemu klicu. V čast mi je nastopati za reprezentanco. Do svetovnega prvenstva nas čaka še nekaj prijateljskih tekem ... Morda pa bom vseeno imel priložnost, da bom spet zaigral za Italijo," je še dejal izkušeni 39-letni zvezdnik, ki je sinoči prejel nagrado za najboljšega vratarja minule sezone na tradicionalni podelitvi priznanj italijanske nogometne zveze.

Buffon je leta 2006 z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka; s 175 nastopi je rekorder v italijanski izbrani vrsti. Če bi se Italija uvrstila na SP 2018, pa bi postal tudi večni rekorder s šestimi nastopi na mundialu.