Nič ne bo Pep: Badstuber odšel na posojo v Schalke

Holger Badstuber bo do konca letošnje sezone član Schalkeja. (Foto: AP)

"On si zasluži igrati, žal je konkurenca na položajih branilcev pri nas velika, tako da more svoje minute poiskati drugje. Po poškodbah telesno še ni stoodstotno pripravljen, veseli pa, da ga težave psihično niso zlomile. Ima veliko voljo, verjamem, da se mu bo to obrestovalo. Z veseljem smo ugodili njegovi prošnji, da se preseli v Gelsenkirchen," je dejal trener Bayerna Carlo Ancelotti.

Že nekaj časa naj bi se za Badstuberja zanimal tudi trener Manchester Cityja Pep Guardiola, ki si želi okrepiti svojo obrambo pred nadaljevanjem sezone. Govorilo se je tudi o prestopu že v tem zimskem prestopnem roku, a sedaj se je Bayern odločil, da svojega branilca pošlje nabirati minute k Schalkeju. Guardiola in Holger sta sicer sodelovala v Bayernu, ko je bil Katalonec še trener Bavarcev.

"Zahvaljujem se Bayernu, da je uslišal mojo željo. Za mojo kariero je pomembno, da igram in ne da sedim na klopi za rezervne igralce. Zato se veselim odhoda v Schalke," pa je hvaležen vodstvu nemškega prvaka 27-letni branilec. Za Holgerja Bustuberja, ki je doslej zbral 31 nastopov za nemško reprezentanco, zadnjega marca 2015, so v zadnjem času izrazili zanimanje tudi pri Manchester Cityju in Swanseaju. Schalke, trenutno 11-uvrščena ekipa Bundeslige, bo v naslednjih dneh dobil še eno okrepitev; po opravljenih zdravniških pregledih bo pogodbo z njim podpisal dosedanji napadalec Nürnberga Guido Burgstaller.