Nizozemec Frank de Boer odslej na klopi Crystal Palaca

Frank De Boer je pred tem sedel na klopi nizozemskega Ajaxa, s katerim je osvojil štiri zaporedne naslove v Eredivisie. Pred tem je bil pomočnik nizozemskega selektorja, deloval pa je tudi v mladinskem pogonu Ajaxa.

Frank de Boer je postal novi trener Crystal Palaca. (Foto: AP)

"Navdušen sem, da sem postal trener Crystal Palaca. To je zame velika čast. Klub je znan po celem svetu in ima čustvene navijače. To je zame izjemna priložnost, komaj čakam, da začnem z delom v Premier ligi," je ob nastopu nove službe dejal De Boer, ki je za Nizozemsko zbral 112 nastopov.

De Boer je večino kariere preživel v Ajaxu, nato pa je nekaj let igral v dresu Barcelone. Za tem se je preizkusil še pri turškem Galatasarayu in na Škotskem pri Glasgow Rangers. V Katarju je igral še za Al Rajan in Al Šamal.

Nizozemec je pri klubu iz Londona nasledil Sama Allardyca, ki je z mesta trenerja Crystal Palaca odstopil meseca maja, kmalu po tem, ko je klubu zagotovil obstanek v Premier ligi.