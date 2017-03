Nizozemska ob prvi obletnici smrti Johana Cruyffa počastila s posebno znamko

Leto dni po smrti legendarnega nizozemskega nogometaša in trenerja Johana Cruyffa ga bo tamkajšnja pošta počastila s posebno srebrno znamko. Znamka, ki so jo uradno predstavili v petek, je izšla v 1400 izvodih, njeno vrednost v posebnem svečanem pakiranju pa so določili na kar 25 evrov, poroča agencija dpa.