Nizozemska spet v hudih težavah, Blindov stolček se že maje, Robben priznava: 'To je nočna mora!'

Robben s kapetanskim trakom v Sofiji ni našel recepta za preboj skozi bolgarsko zadnjo vrsto. (Foto: AP)

Po sobotnih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 se bo morda kmalu zgodila menjava na trenerski klopi. Na Nizozemskem so zelo nezadovoljni z učinkom svoje izbrane vrste. Zato so se že pojavili glasni namigi, da bo selektor Danny Blind izgubil službo. Nizozemska nogometna zveza (KNVB) je sklicala sestanek s selektorjem, kjer bodo razpravljali o njegovi prihodnosti. "Jasno je, da se moramo pogovoriti. Morda bomo hitro našli skupne točke, morda tudi ne," je bil še nekoliko skrivnosten direktor zveze Jean-Paul Decossaux. Nizozemska je ostala že brez zadnjega evropskega prvenstva lani v Franciji, v kvalifikacijah za naslednje veliko tekmovanje pa je doživela velik udarec v soboto, ko je v Sofiji izgubila z Bolgarijo z 0:2 ter z drugega mesta padla na četrto v svoji skupini A. Blind sam sicer ne razmišlja o dostopu, za nizozemske medije je po vrnitvi iz Bolgarije dejal, da se osredotoča na naslednjo prijateljsko tekmo v torek proti Italiji. Na Nizozemskem secirajo zadnji poraz "oranja", ob katerem je tekmo začel šele 17-letni Matthijs de Ligt, ki je zdaj eden izmed grešnih kozlov, a je krivda, ker je neizkušenega branilca poslal v igro, seveda povsem na plečih selektorja.

Nizozemski selektor Danny Blind je bil svojčas izvrsten branilec in član šampionskega Ajaxa. (Foto: Reuters)

"Ne vem, zakaj smo začeli tako slabo, komajda smo si pripravili kakšno priložnost. Krivim samega sebe. Da, zdaj je jasno, de De Ligt ne bi smel začeti, čeprav je odličen branilec. Jaz sem odgovoren," je mlademu članu Ajaxa v bran stopil Blind, tudi sam nekdanji branilec amsterdamskega velikana. "Če bom ostal selektor? Moram razmisliti. Ne bom vrgel puške v koruzo, čeprav sem zelo razočaran, saj sem imel pred tekmo dober občutek. Tako ne moremo naprej. Da, smiselno se bo pogledati v ogledalo in si postaviti nekaj vprašanj," je še povedal. Bayernov zvezdnik Arjen Robben je prav tako zaigral v prvi postavi in tudi sam poskušal braniti nesrečnega De Ligta, ki je zakuhal vodilni gol junaka večera Spasa Deleva. "Kaj reči ... To je nočna mora! Pred tekmo sem bil zelo optimističen, nato pa smo polčas odigrali grozno," je bentil nizozemski as. "Veliko je bilo napačnega, slabega, ne moremo s prstom kazati na posameznike. S tem se ne bi nič spremenilo, dejstvo, da smo izgubili, ostaja. To je bil grozen dan."