VIDEO: Fizioterapevtu nogometašev Olimpije so pripravili posebno rojstnodnevno presenečenje

V središču pozornosti je bil fizioterapevt Olimpije in slavljenec ob 34. rojstnem dnevu Klemen Pavlinič. Med nogometaši in navijači znan kot Pavle, je že dalj časa del ustroja ljubljanskega kluba. In kot je dejal eden od dveh glavnih organizatorjev dogodka Edis Vukalić (drugi je Ervin Vehabović), Pavle živi za Olimpijo.

Zato so mu najboljši prijatelji s podporo navijaške skupine Green Dragons v Vevčah pripravili presenečenje s sprejemom z bakljami in bobni. Na transformatorski postaji pa ga je pričakal portret njegovega obraza v zeleno-beli barvi in napis "Samo eden je Pavle".