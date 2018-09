Nogometaš leta po izboru Fife je Luka Modrić

V finalnem izboru za najboljšega nogometaša minule sezone so bili Portugalec Cristiano Ronaldo (najboljši je bil lani), Hrvat Luka Modrić in Egipčan Mohamed Salah. Nagrado je dobil hrvaški reprezentant in nogometaš madridskega Reala Modrić, ki je že osvojil nagrado za najboljšega nogometaša po izboru evropske nogometne zveze (Uefa), bil je tudi najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji, kjer je Hrvaška izgubila v finalu proti Franciji. Poleg tega je, podobno kot Ronaldo, z Realom osvojil Ligo prvakov.

Modrić je tako prekinil dolg niz let, ko sta bila na nagrade "naročena" samo Leo Messi in Ronaldo. Argentinca letos Fifa sploh ni uvrstila v ožji izbor, Portugalec je tam bil, a je že pred prireditvijo - morda je že vedel za razplet končnega glasovanja - udeležbo na njej odpovedal. Poteza nekdanjega soigralca pri Realu pa ni zmotila Modrića, Hrvat je veljal za tihega favorita, ki se je priznanja zelo razveselil:"Še vedno težko verjamem, kaj vse smo dosegli. Zame je to velika čast, občutki pa so prav posebni. A to priznanje pripada tudi mojim soigralcem v klubu in reprezentanci. Velika zahvala pa gre tudi moji družini, brez nje ne bi bil to, kar sem, ne kot igralec, ne kot človek," je še dejal dobitnik nagrade.

Številne ljubitelje nogometa je pri Fifnem izboru zmotilo tudi to, da v ožjem krogu za zmago poleg Messija ni bilo niti Antoina Griezmanna - francoski zvezdnik Atletica je navsezadnje letos postal svetovni prvak s Francijo, z madridskim klubom pa zmagovalec evropske lige in evropskega superpokala.