Nogometašice Olimpije bodo prvič lovile Ligo prvakinj

Kraljica Mečev 24.6.2017

Preberi več

Kraljica Mečev nas uči soočenja z lastno močjo in prevzemanjem odgovornosti. Samo odločni in iskreni pristop bo razrešil nastalo situacijo. Bodite iskreni do sebe in do drugih kažite ljubečo razsodnost ter presojo, tako da bodo cenili vaša dejanja.