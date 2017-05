Nogometašici Željezničarja doživljenjska prepoved zaradi brutalnega pretepa, sama se primerja z Joshuo

Silvija Sekačić je odigrala zadnjo tekmo za ŽNK Željezničar, potem ko ji je Nogometna zveza Bosne in Hercegovine (NSBiH/FSBiH) izrekla doživljenjsko prepoved članstva v nogometnih organizacijah in prepoved udejstvovanja v nogometu. Sekačićeva se je na naslovnice medijev v regiji in tudi širše prebila na tekmi Prve ženske lige FBiH, ko se je s pestmi spravila nad nasprotnico, Adno Ljubanović, članico ŽNK Mladost Nević-Polja. Sekačićeva je po kolegici udrihala tudi po tem, ko je vmes poskušal poseči sodnik, Ljubanovićevo so pred hujšimi poškodbami rešile članice obeh ekip. Na petkovem zasedanju Disciplinske komisije NSBiH so po pregledu dokazov in sodniškega zapisnika odločili, da si Sekačićeva zasluži doživljenjsko kazen. Opravljati ne bo smela nobene funkcije v nogometu, verjetno pa ji ni pomagalo niti neokusno sporočilo, ki ga je kmalu po dogodku delila na družbenih omrežjih.

Ostudno sporočilo Sekačićeve kmalu po "dvoboju" in izključitvi v Nević Polju. (Foto: Twitter)

V boksarskem gardu je pozirala poleg besed sikky_Joshua, Anthony Joshua je seveda svetovni boksarski prvak težke kategorije, poleg tega pa je še zapisala: "'Lagano' (zlahka, op. a.) rdeči karton, če nič drugega, sem jo vsaj razbila." Že s tem je dokazala, da zelenice zanjo niso primeren kraj za udejstvovanje v športu, morda pa si je naredila dovolj dobro reklamo za začetek uspešne boksarske kariere ...