Nogometni svet žaluje: Bradley Lowery izgubil boj z boleznijo, ne pa tudi nasmeška

Mali Bradley je bil najbolj ponosen, ko ga je na zelenico Wembleyja za reprezentančno tekmo z Litvo pripeljal njegov najljubši nogometaš Defoe. (Foto: AP)

Angleški reprezentant Jermaine Defoe je kot novi član prvoligaša Bournemoutha v solzah spregovoril o boju svojega prijatelja Bradleyja Loweryja, ki ga je spoznal, ko je igral na drugi strani države v Sunderlandu. Z Loweryjem, ki je bolehal za redko obliko tumorja, je strelec odločilnega gola proti Sloveniji na tretji tekmi skupinskega dela SP 2010 stkal izjemno močno vez. Njuno prijateljstvo je skrbelo za stalni vir navdušenja v športnem svetu, a je Defoe na nedavni novinarski konferenci priznal, da je Loweryja na bolniški postelji morda videl zadnjič. Njegove napovedi so se uresničile, pogumni Bradley, ki nikoli ni izgubil nasmeška in se redno pojavljal na nogometnih tekmah klubov Premier League, je izgubil boj z boleznijo, a njegov dobri duh ostaja. To so v izrazih sožalja potrdili številni klubi po vsem svetu, ki so se pridružili spominu na fanta, ki se ni predal niti v boju, v katerem je bil že vnaprej obsojen na poraz.

"Moj pogumni fant je danes 7. 7. 2017 ob 13.35 šel z angeli v rokah mamice in očka, obdan s svojo družino. Bil je naš mali superheroj in prikazal največji boj, a potrebovali so ga drugje. Ni besed, s katerimi bi opisali, kako strta srca imamo. Hvala vsem za vašo podporo in prijazne besede. Lepo spi fantič mali in visoko letaj s temi angeli," so zapisali na strani na Facebooku, kjer so spremljali junaškega mladeniča. Naj počiva v miru in še naprej navija za svoj Sunderland.