Nogometno obarvana pomlad!

Srečanje starih in novih prijateljev bo začinjeno s specialitetami z žara, za hlajenje vročice ob nepričakovanih golih pa bodo poskrbele mične hostese in do vrha napolnjeni sodčki »tekočega zlata«.

Jesenski sklop turnirjev »Živjo, nogomet« je z 132 prijavljenimi ekipami in 761 igralci dokazal, da je ljubezen do uličnega nogometa in sproščenega druženja po vsej Sloveniji še kako prisotna. V 163 odigranih tekmah je padlo kar 543 golov, 5 najboljših ekip pa si je prislužilo vstopnico za finalni turnir, ki se bo 10.6.2017 odvil v Ljubljani.

Premetene dvonožne poteze in borbenost sta ključni lastnosti zmagovalnih ekip, ki ne ostanejo neopažene. Vse prijavljene udeležence turnirja čakajo »Živjo, nogomet« majice in karte za obisk tekme 1. lige Telekom Slovenije, nogometne stopničke prvih treh ekip posameznih turnirjev pa bodo še dodatno bogato nagrajene! Zmagovalci posameznega turnirja bodo prejeli poln kombi pijače Union, drugouvrščeni si bodo grla hladili s 100 litri pijače Union, tretjeuvrščeni pa prejmejo 50 litrov pijače Union. Glavna nagrada zmagovalcev finala vseh turnirjev po Sloveniji pa je ekipni ogled izbrane tekme Lige prvakov v prihajajoči sezoni s pokritimi stroški prevoza in bivanja.

Pogoji sodelovanja za vse zainteresirane? Posamezna prijavljena ekipa mora šteti najmanj 5+1 članov, ki so stari nad 16 let. . Prijavnina za celotno ekipo znaša 30 EUR, prijavo pa je mogoče oddati preko email naslova prijave@zivjo-nogomet.si.

Razpored spomladanskih turnirjev:

25. 3. – Maribor

1. 4. – Krško

15. 4. - Celje

22. 4. - Radomlje

6. 5. - Kidričevo

10. 6. – finalni turnir

Več informacij je dostopnih na spletni strani http://www.zivjo-nogomet.si/ in preko hashtaga #zivjonogomet.

