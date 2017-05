Norišnica na Otoku: Po 45 letih se Huddersfield s slovenskim pridihom veseli preboja med angleško elito

Huddersfield Town se veseli preboja v Premier League. (Foto: AP)

V kvalifikacijah za Premier League so odločale enajstmetrovke, na tekmi z Readingom pa je odločilno zadel Christopher Schindler, izid 4:3 po strelih z bele točke pa je po neodločenem izidu 0:0 na Wembleyju v rednem delu v elito popeljal izbrance trenerja Davida Wagnerja. Ti so sicer pri enajstmetrovkah že zaostajali z 1:3, a so njihovi tekmeci nato zapravili zadnji dve, Huddersfiled pa je svoje zadnje tri izkoristil in zmagal.

Huddersfield, pri katerem tokrat v kadru ni bilo Slovenca Jona Gorenca Stankovića, še nikoli ni igral v Premier League, nazadnje, ko je bil klub v prvi ligi, se leta 1972 namreč tekmovanje najboljših angleških klubov še ni imenovalo tako. Postal pa je 49. klub z udeležbo v Premier League. Navijači Huddersfielda upajo, da bo uvrstitev kluba iz Yorkshira med najboljše spet oživila nekdanjo slavo. Zlata leta Huddersfielda so sicer že precej oddaljena, a davnega leta 1926 je bil Huddersfield prvi angleški klub s tremi zaporednimi naslovi prvaka. Res pa je, da je bil tisti iz sezone 1925/26 tudi zadnji v njegovi zgodovini.

Huddersfield ima v svoji zbirki še pokal FA iz leta 1922, zadnjič pa je bil v igri za kakšno lovoriko v sezoni 1933/34, ko je bil drugi v prvenstvu, ter leta 1938, ko je izgubil finale pokala. Angleška Premier Leaguea ima tako že vse člane za sezone 2017/18, pred Huddersfieldom sta si uvrstitev neposredno priigrala najboljša drugoligaša Newcastle in Brighton.

Izid:

Huddersfield - Reading 1:0* (0:0, 0:0)

*po enajstmetrovkah