Nov črni madež na Blatterju, nekdanja vratarka Hope Solo obtožuje: Zagrabil me je za rit!

Podelitev, na kateri naj bi Sepp Blatter spolno nadlegoval, nekdaj odlično vratarko Hope Solo. (Foto: Twitter)

V pogovoru za petkovo izdajo portugalskega časopisa Expresso je Hope Solo dejala: "Sepp Blatter me je zagrabil za rit. Zgodilo se je na podelitvi nagrad zlata žoga za najboljše na svetu, tik preden sem morala na oder. Nikomur se ni zdelo čudno." Ameriška vratarka je takrat podeljevala nagrado za žensko nogometašico leta 2013 reprezentančni kolegici Abby Wambach in je stopila na oder skupaj z Blatterjem. Slednji si je dve leti pozneje zaradi vpletenosti v korupcijo prislužil suspenz.

Hope Solo, ki je leta 2015 pomagala reprezentanci ZDA do naslova svetovnih prvakinj, tako leta 2008 in 2012 pa do olimpijskega naslova, je ob tem razkrila željo, da bi več športnic spregovorilo o spolnem nadlegovanju, za katerega je dejala, da je tudi v športu "vseprisotno". "Želim si, da bi več žensk, še posebej v nogometu, stopilo naprej in spregovorilo o svojih izkušnjah s spolnim nadlegovanjem. Predvsem zato, ker so nekateri od teh ljudi še vedno na položajih in se še vedno tako obnašajo," je razkrila ameriška nogometašica in dodala, da je imela nekaj slabih izkušenj tudi z nogometašicami v ekipi. "Menim, da je pomembno zavedanje, da se spolno nadlegovanje ne dogaja le takrat, ko so v igri beli bogati moški. Lahko se zgodi vsakemu, tudi med ženskami," je dodala 36-letnica, nekdaj ena ključnih reprezentantk ZDA.

Sepp Blatter je moral zapustiti mesto predsednika mednarodne nogometne zveze, potem ko je bil obtožen korupcije. (Foto: Reuters)

Blatter se je že odzval na njene obtožbe in jih označil za "smešne". V zadnjih tednih so na plan prišle številne obtožbe o spolnem nadlegovanju, ki jih je sprožilo poročanje New York Timesa o neprimernem ravnanju filmskega mogotca Harveyja Weinsteina. "To se ne dogaja le v Hollywoodu, ampak povsod. In pomembno je, da o tem spregovorimo," je še dejala Hope Solo v pogovoru za Expresso.