Nov koncept mundiala prejema različne odzive: Male reprezentance zadovoljne, velike seveda ne, najbolj razburjeni so Nemci

Gianni Infantino je hitro, potem ko je postal prvi mož Fife, sprejel eno največjih reform v zgodovini modernega nogometa. (Foto: AP)

SP leta 2018 v Rusiji in leta 2022 v Katarju bodo še vedno igrali po starem načinu, torej s po 32 udeleženci na vsakem prvenstvu. Novo širitev je zagovarjal predsednik Fife Gianni Infantino, ki je v tem videl možnost, da posamezne celine, zdaj je s 13 mesti najbolje zastopana Evropa, dobijo dodatno priložnost za nastop na SP. Na novinarski konferenci je poudaril velikanski, zgodovinski pomen širitve formata SP, kajti, po njegovem mnenju, gre "za ustvarjanje svetovnega prvenstva za 21. stoletje". "Nogomet ni le zadeva Evrope ali Južne Amerike, ampak je nogomet postal globalni šport," je prepričan Infantino. V največjih evropskih klubih ne delijo Infantinovega navdušenja. V Evropskem združenju nogometnih klubov (ECA) so že od vsega začetka proti spremembam, Infantina pa so že večkrat pozvali, naj opusti načrte o razširitvi svetovnega prvenstva od leta 2026 naprej z 32 na 48 udeležencev. Da mundial ostane takšen, kot je, naj bi bilo v interesu tako nogometašev kot navijačev. "Spodletelo nam je, da bi uvideli veliko prednost zdaj uveljavljenega formata, prvenstva z 32 ekipami, ta format se je izkazal za najboljšega z vseh možnih vidikov," so pri ECA zapisali v torkovi izjavi za javnost.

V združenju klubov s stare celine imajo pomisleke tudi glede nujnosti sprememb: "Vprašljivo je hitenje pri sprejemanju tako pomembne odločitve, kajti devetletno obdobje je prekratko za uveljavitev sprememb, brez prave podpore naših delničarjev nas bo takšna sprememba zelo prizadela. Prepričani smo, da gre pri spremembah formata predvsem za politično odločitev, sprejeto pod velikim političnim pritiskom, in ne odločitev, ki bi temeljila na stroki oziroma športu, kar v Eca še zlasti obžalujemo." Med največjimi kritiki sprememb so v nemškem nogometu. Aktualni svetovni nogometni prvaki so razočarani, da se bo širil format prvenstva, kajti ne vidijo prav ničesar pozitivnega v tem, da bo v glavnem delu turnirja nastopilo toliko več nacij. "Še vedno sem trdno prepričan, da je zdajšnji format mundiala dober, predvsem s športnega vidika, ne vem, kaj bomo dejansko pridobili s povečanjem števila udeleženk," je bil kritičen selektor elfa Joachim Löw, ki je svoje stališče objavil na spletni strani nemške zveze DFB. Podobnega mnenja je tudi prvi mož DFB Reinhard Grindel, ki ni srečen z načrti Fife: "Moja največja skrb je, da se bo s tem spremenila tudi sama narava nogometa in da bo največja žrtev pravzaprav nogometna igra, ki bo izgubila na svoji privlačnosti." Nekdanji nemški selektor Berti Vogts je zgrožen: "V bistvu nočem verjeti, da se to res dogaja. To je grozno. Če želiš nekaj dobrega uničiti, je po mojem to prava pot. Preprosto ne razumem, zakaj." Tudi prvi mož španske lige Javier Tebas ni mogel skrivati svojega ogorčenja: "Fifa se je odločila, da se bo šla politiko. Gianni Infantino se je odločil, da se bo šel politiko. Gre za uresničevanje njegove predvolilne obljube. Da bi bil izvoljen, je obljubil, da bo več nacij na prvenstvu. Ampak to niso obljube, ki jih je dal za zagotovitev profesionalne ravni nogometa. Te spremembe dela brez naše odobritve, kar nas še bolj jezi."

Joachim Löw je eden iz med tistih, ki so nasprotovali k razšitvi mundiala. (Foto: AP)

Po drugi strani pa je očitno Infantino s predlogom povzel razmišljanja manjših nogometnih narodov, ki prav skozi širitev formata in povečanja števil udeleženk vidijo veliko priložnost. Škoti so bili med tistimi, ki so podprli širitev evropskega prvenstva na 24 ekip. "Mislim, da gre za zelo pozitivno odločitev, ki je pomembna prav za nas majhne nogometne nacije. Posledično bo to pomenilo, da se bo še povečala priljubljenost športa ter bo pomenila, da bo še več navijačev lahko uživalo v tem, da bodo njihove ekipe na mundialu. Seveda to tudi pomeni pravičnejšo delitev sredstev, kar pomeni, da bodo lahko tudi majhne zveze več namenile za razvoj nogometa, infrastrukturo in razvoj mladinskih pogonov," je prepričan izvršilni direktor škotske zveze Stewart Regan. Med največjimi zmagovalci takšnega povečevanja udeleženk SP so zanesljivi v Afriki in Aziji, prav tako ne gre zanemariti načrtovanih večjih prihodkov, vsaj 605 milijonov evrov več naj bi pobrala Fifa, v primerjavi z dobičkom, ki ga načrtujejo za SP leta 2018 v Rusiji.

Infantinovo reformo je pozdravil japonski selektor Vahid Halilhodžić: "Gre za bolj jasna in bolj poštena pravila." Predsednik zimbabvejske zveze Phillip Chiyangwa je prepričan, da je predlog dober: "Na svetovnem prvenstvu bo več moštev iz Afrike, kar je za nas samo dobro." Podporniki prenove so prepričani, da bo vzdušje na prvenstvih lahko samo boljše, ko se bodo na mundial zgrnile množice najrazličnejših ljudstev, vsako s svojo nogometno navijaško kulturo. Že širitev formata Eura 2016 je imela zelo pozitivne posledice. Če ne bi bilo širitve, se ne bi nikoli zgodilo, da bi Islandija kot nogometni malček izločila takšnega velikana, kot je Anglija, ali da bi mali Wales prišel vse do polfinala. Prav širitev je bila izjemna pridobitev sama po sebi, kajti prav zaradi udeležbe majhnih je pridobil nogomet, so prepričani zagovorniki Infantina.