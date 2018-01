Nov mejnik: Jan Oblak od danes najvrednejši vratar vseh časov

Jan Oblak (Foto: AP)

Jan Oblak je na najnovejši lestvici ovrednoten na 50 milijonov evrov. Drugo mesto vseh časov si delijo Nemca Manuel Neuer in Marc-Andre ter Stegen, Španec David de Gea in Belgijec Thibaut Courtois s 40 milijoni. Med največ vrednimi vratarji vseh časov je še en Slovenec, vratar Interja Samir Handanović je bil junija 2013 vreden 24 milijonov evrov, kar ga uvršča na 12. mesto.

Jan Oblak je bil na začetku leta 2017 vreden 35 milijonov evrov, preden je poleti 2014 iz Benfice prestopil v Atletico pa vsega štiri milijone evrov. Štiriindvajsetletni vratar, ki je svojo nogometno pot začel pri Olimpiji, je z naskokom najvrednejši slovenski nogometaš.

Na drugem mestu je Kevin Kampl, ki je po podatkih transfermarkta vreden 18 milijonov evrov. Handanović je z vrednostjo 10 milijonov na tretjem mestu, toliko je vreden tudi Josip Iličić. Sledijo Jasmin Kurtić (6 milijonov evrov), Miha Mevlja (5 milijonov evrov), Valter Birsa, Robert Berić (oba 4,5 milijona evrov), Tim Matavž, Nejc Skubic in Benjamin Verbič (vsi 2 milijona evrov). Oblak pa ni edini nogometaš, ki je podrl svetovni rekord. To je uspelo tudi zvezdniku Barcelone Lionelu Messiju, ki je na novi lestvici transfermarkta vreden kar 180 milijonov evrov. Toliko ni bil do zdaj vreden še nihče.

Na drugem mestu je Brazilec Neymar s 150 milijoni, tretji pa je Portugalec Cristiano Ronaldo, najboljši nogometaš leta 2017 je vreden 120 milijonov. Sto milijonov evrov in več je vreden le še en nogometaš, transfermarkt Francoza Antoina Greizmanna vrednoti na 100 milijonov evrov.

Oblak je četrti na lestvici nogometašev Atletica - prvi je Greizmann, drugi Koke (70 milijonov), tretji pa Saul Niguez (70 milijonov evrov) - ter 12. v la ligi in 32. na svetu.