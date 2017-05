Nov škandal? Po Katarju, odkrili kršenje človekovih pravic tudi pri gradnji ruskih stadionov

Po poročanju tujih medijev, naj bi ruski organizatorji izkoriščali severnokorejske delavce pri gradnji stadionov. (Foto: AP)

Kot je v minulem tednu poročal britanski Guardian, so predsednika mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina na zlorabe delavskih pravic opozorili predsedniki štirih skandinavskih nogometnih zvez Švedske, Danske, Norveške in Islandije, potem ko je na problematiko in grozljive razmere, v katerih živijo in delajo delavci na gradbišču v Sankt Peterburgu, opozorila norveška nogometna revija Josimar. Infantino je v pismu, ki ga je pridobil Guardian, priznal, da je njihova inšpekcija novembra lani zaznala kršitve. Fifina inšpekcija je na gradbišču Arene Zenit opazila severnokorejske delavce, ki so delali v "pogosto groznih" razmerah. Infantnovo pismo nosi datum 22. maj, v njem pa je obsodil slabe delovne razmere, v katerih delajo Severnokorejski delavci na deloviščih po vseh svetu. Inšpekcijo so poslali na teren tudi marca letos, ko na gradbišču niso več opazili severnokorejskih delavcev. Revija Josimar je postregla s poročilom z ruskih gradbišč, pod drobnogledom se je znašla prenova stadiona v Sankt Peterburgu, kjer so bili delavci nastanjeni kar v ladijskih zabojnikih na oziroma ob gradbišču. Povzeli so tudi eno od lokalnih poročil, da so v enem od zabojnikov našli mrtvega moškega iz Severne Koreje, vzrok smrti naj bi bil zastoj srca.

Organizacija Združenih narodov je minulega novembra v eni od svojih resolucij obsodila izkoriščanje severnokorejskih delavcev, ki jih ob plačilu provizije v tujino pošilja tamkajšnji totalitarni režim. Severnokorejsko delovno sila po podatkih Združenih narodov izkoriščajo v Rusiji, na Kitajskem in na Bližnjem vzhodu. Gre za suženjske delovne razmere. Poročilo, ki ga je objavila revija Josimar, prinaša tudi pogovore z anonimnimi delavci migranti, ti so pričali, da delajo brez urejenega delovnega časa, dolge ure, za slabo plačilo, ki ga dobijo na roke, v slabih razmerah. Infantino je poudaril, da pri proučevanju in nadzoru razmer sodelujejo z ruskimi organizatorji svetovnega prvenstva, rusko stran pa so nadzorniki Fife opozorili na nekatera neskladja, ki se nanašajo na zdravje in varnost na delu, zamude pri izplačilih in bivalne razmere za delavce. Člani Fifinega monitoringa so opozorili tudi na delovne nesreče, v katerih je pet delavcev izgubilo življenje, Fifa pa je izvajalce in podizvajalce gradbenih del pozvala k odpravi ugotovljenih kršitev.

Kaj se dogaja v Rusiji? (Foto: AP)

Fifa bo, kot še stoji v Infantinovem pismu, še naprej nadzirala in spremljala dogajanja na vseh gradbiščih stadionov na prizoriščih svetovnega prvenstva v Rusiji ter zahtevala spoštovanje človekovih pravic. Na poročilo, objavljeno v zahodnih medijih, se je odzval Vitalij Mutko, predsednik ruske nogometne zveze (RFU). Mutko je v intervjuju za tiskovno agencijo TASS zavrnil očitke o kršitvah delavskih pravic ter odločno zatrdil, da so vsi delavci dobili plačilo. "Vse je bilo v skladu z zahtevami Fife. Stalno nadzorujemo delovne razmere, izsledke raziskav redno objavljamo in v zvezi s tem ni bilo zahtev za dodatna pojasnila," je dejal Mutko. Podpredsednik ruske vlade, odgovoren tudi za področje športa, je ob tem zahodne medije obtožil, da je sprožila novo gonjo: "Gre za premišljeno negativno medijsko kampanjo, s katero želijo očrniti ruske priprave na dva najbolj pomembna svetovna nogometna turnirja."

Nova arena v Sankt Peterburgu bo gostila uvodne in finalne tekme pokala konfederacij, premierno tekmo na tem stadionu pa sta 22. aprila odigrala domači Zenit in gostujoči Ural iz Jekaterinburga (2:0) v okviru 24. kroga ruske premier league. Pokal konfederacij, ki poteka leto pred mundialom, bo potekal na štirih stadionih v Rusiji, moskovskem stadionu Spartak, stadionu v Sankt Peterburgu, olimpijskem stadionu Fišt v Sočiju ter areni Kazan v Kazanu. Mednarodne človekoljubne organizacije že dalj časa opozarjajo na izkoriščanje severnokorejskih delavcev, ki jih opisuje kot sužnje oziroma talce režima v Pjongjangu. Režimu, ki je zaradi nelegalnega jedrskega programa pod mednarodnimi sankcijami, služijo delavci, ki jih pošilja po vsem svetu, kot eden redkih načinov, da si zagotovi trdno tujo valuto. Po oceni ZN severnokorejska oblast na ta način pride do dveh milijard dolarjev. Po oceni ruskega ministrstva za delo je leta 2015 v Rusiji delalo 47.000 delavcev iz Severne Koreje, ki so v Rusiji cenjeni zaradi svoje pregovorne marljivosti in delavnosti.