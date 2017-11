Nov spolni škandal v nogometu: Obtoženi? Bivši predsednik italijanske zveze Carlo Tavecchio

Tavecchio je bil v preteklosti že vpleten v škandal zaradi rasističnih žaljivk. (Foto: AP)

Ženska, ki ji je omenjeni časnik nadel psevdonim Mary, je opisala srečanje s Carlom Tavecchiom v njegovi pisarni zveze v Rimu. "Šla sem k njemu, da bi se pogovarjala o nogometu. Sploh mi ni dal časa, da bi ga vprašala, kako je. Samo pogledal me je in dejal: 'Izgledaš zelo dobro, vidim, da imaš aktivno spolno življenje. Pridi, naj se dotaknem tvojih prsi'. Sram me je bilo. Poskušala sem ga ustaviti, toda njegov edini odgovor je bil, naj zagrnem zavese," je povedala Mary.

Omenjena ženska je še povedala, da jo je Tavecchio nadlegoval dlje časa in je nato zapustila zvezo. Za to, da ga razkrije, se je odločila po tem, ko po njenem Tavecchio ni namignil, da bo zapustil nogomet. "Ko mi je bilo jasno, da je Tavecchio poskušal prevzeti novo vlogo v nogometu, mogoče v amaterskem, nisem več dvomila. Čas je bil, da povem, kaj se je dogajalo," je dejala Mary.

Štiriinsedemdesetletni Tavecchio, ki je pred tem vodil amaterske lige, je kot predsednik italijanske zveze odstopil v ponedeljek, po tem, ko se Italiji ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.