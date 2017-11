Nova afera v srbskem nogometu: Novi Pazar izstopil iz lige, ker so rezultati v glavnem dogovorjeni ...

Srbski nogomet pretresajo afere. Klubi so nezadovoljnim s sojenjem, mnogi menijo, da so tekme zrežirane, rezultati dogovorjeni, privilegirana naj bi bila oba srbska velikana Crvena zvezda in Partizan. Pri Novem Pazarju so povsem obupali in sporočili, da izstopajo iz lige, poroča B92.