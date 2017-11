Nova človeška poteza Čeferina: pridružil se je humanitarnemu projektu Juana Mate in bo doniral 1 odstotek plače

Aleksander Čeferin je tako slabe štiri mesece po vzpostavitvi gibanja 'Common Goal', ki nogometaše, trenerje in druge nogometne funkcionarje poziva k temu, da namenijo 1 odstotek plače za dobrodelne namene, nov obraz tega gibanja. Juana Mato in soustanovitelja Jürgena Griesbacka je povabil na sedež Uefe, kjer je javno podprl omenjeni projekt. Zadovoljstvo je bilo, razumljivo, obojestransko.

V čast podpore projektu je Čeferin iz rok Juana Mate dobil tudi dres s simbolično številko 8. To številko na svoji majici namreč nosi Jaun Mata. (Foto: Uefa.com

"Povabil sem ju sem, ker se želim pridružiti iniciativi 'Common Goal'. Želim donirati 1 odstotek svoje plače temu projektu. Ni pomemben ta en odstotek, temveč gre za zgled. Upam, da bodo drugi sledili," je v Nyonu povedal predsednik Uefe. "Vedno govorim, da je nogomet veliko več kot najboljše tekmovanje. To tekmovanje je zelo pomembno, toda če ustvariš toliko denarja, ga moraš nekaj nameniti za dober namen, za boljši svet. Ko sem obiskal kamp v Jordaniji, je to zame bilo nekaj posebnega. Ko se spomnim na ta obisk, vem, da smo zelo privilegirani. Videl sem, da nogomet lahko spreminja življenja. Videl sem otroke brez staršev igrati nogomet in bili so enako srečni kot naši otroki. Veliko dobrih stvari naredimo lahko z dobrim nogometom," je še izpostavil Čeferin. "Kot je že omenil Juan, so nogometaši zelo privilegirani, da živijo od nogometa. Tudi nogometni politiki smo privilegirani, zato mislim da bi se morali pridružiti temu gibanju," je dodal nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

"Kdo bi lahko bil boljši kot predsednik Uefe?" je bila prva reakcija Juana Mate, nogometaša Manchester Uniteda. "Hiša evropskega nogometa se nam je pridružila. Zelo smo ti hvaležni, Aleksander. Kot nogometašu mi je zelo lepo videti, da se predsednik Uefe vzame čas in izkaže predanost projektu 'Common Goal' ali kakšnemu drugemu gibanju, kot je to. Ponosni smo in srečni, da si z nami," je še pristavil vezist rdečih vragov. Projekt 'Common Goal' sicer vključuje prek 120 dobrodelnih organizacij, ki s pomočjo nogometa spreminjajo svet na bolje.

Že pred Čeferinom so projekt podprli naslednji prepoznavni obrazi nogometa: Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Julian Nagelsmann in Serge Gnabry.