Nova obtožnica za Zdravka Mamića: skupaj s šesterico ga bremenijo odtujitve slabih 19 milijonov

Uskok je vložil drugo obtožnico proti Zdravku Mamiću, medtem ko proti nekdanjemu podpredsedniku hrvaške nogometne zveze in izvršnemu podpredsedniku Dinama in še trojici poteka sojenje v Osijeku zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov v Dinamu. Zagrebški klub naj bi oškodovali za najmanj 15,3 milijona evrov, državo pa za skoraj 1,6 milijona evrov neplačanih davkov.

Poleg Mamićevega brata in nekdanjega trenerja Dinama Zorana Mamića ter nekdanjega glavnega direktorja in člana uprave Dinama Damirja Vrbanovića, ki sta osumljena v obeh obtožnicah, nova obtožnica bremeni tudi sina Zdravka Mamića, Marija Mamića ter podjetnika Sandra Stipančića in Igorja Kroto kot tudi nogometnega menedžerja Nikkyja Arthurja Vuksana.

Kot so zapisali na spletni strani Uskoka, je Zdravko Mamić organiziral zločinsko združenje z namenom, da bi z zlorabami v gospodarskemu poslovanju preko sumljivih podjetjih v drugih državah izvlekli denar iz Dinama. Kriminalna dejanja naj bi potekala med decembrom 2004 in decembrom 2015.

Obtoženci naj bi pripravljali fiktivne pogodbe o posredovanju pri prodaji nogometašev med Dinamom in podjetjih v različnih državah od Velike Britanije in ZDA, preko Švice in Združenih arabskih emiratov do Hongkonga, Belizeja, Gibraltarja ter karibske otoške državice Sveti Vincencij in Grenadine. Podjetja iz drugih držav so izpostavljala račune za neobstoječe storitve, ki jih je Dinamo plačal, so navedli. Zdravka Mamića omenjajo kot enega izmed solastnikov podjetja iz Velike Britanije.

Na ta način naj bi iz Dinama izvlekli najmanj 18,8 milijonov evrov, pol milijona britanskih funtov ter 200.000 ameriških dolarjev. Obtoženci so denar medsebojno razdelili in uporabljali za lastne potrebe, navaja Uskok. Poleg tega se je Dinamo dodatno zavezal za plačevanje podobnih storitev v višini 7,3 milijonov evrov.