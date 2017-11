Nova tragedija v svetu nogometa: Brazilec umrl med igranjem na domačem dvorišču

Dionatan Teixeira je bil star 25 let. (Foto: AP)

V 25. letu starosti je za posledicami srčnega zastoja med igranjem nogometa na domačem dvorišču umrl brazilski poklicni nogometaš Dionatan Teixeira. Bil je član moldavskega prvaka Šerifa, pred tem pa je igral za Stoke City in številne slovaške klube, saj je imel tamkajšnje državljanstvo in bil tudi član slovaške reprezentance do 21 let. "Dionatan je bil zelo priljubljen član moštva in težko dojemamo, da nas je zapustil v tako zgodnjih letih," so sporočili iz kluba. Teixeira je za seboj pustil ženo in hčerko.