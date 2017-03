Novaković v lovu na rekord Zahovića opozarja: 'Tekma nam veliko pomeni, Škoti pa morajo igrati na vse ali nič'

Za Kurtićem (na fotografiji) je fantastična sezona v Serie A. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju opravila še zadnji trening pred odhodom na Škotsko. Izbranci Srečka Katanca so odločeni, da nadaljujejo niz neporaženosti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 tudi na obračunu v Glasgowu. "Mislim, da smo dobro in intenzivno delali, tako da smo pripravljeni na nedeljsko tekmo. Posvečali smo se predvsem nam samim. Imamo dobre rezultate, trudimo se po najboljših močeh. Če imaš pravi pristop, običajno nimaš večjih težav. V nasprotnem primeru pa se lahko opečeš tudi proti najmanjšim ekipam. Danes se vsaka ekipa bori, nobena tekma ni lahka," opozarja na pomembnost pristopa Jasmin Kurtić, ki v škotski igri ne pričakuje večjih odstopanj. "Škotski nogomet je podoben angleškemu, pričakujem veliko zračnih dvobojev na vseh delih igrišča. Škoti so agresivni, hitri in čakajo na svoje priložnosti. Skoncentrirani moramo biti ob prekinitvah, poleg tega pa moramo tudi paziti, da ne izgubljamo žog na naši polovici," je jasen vsestranski vezist, ki ima za sabo zelo dobro sezono pri Atalanti iz Bergama. V vse boljši formi je tudi Milivoje Novaković. Napadalec Maribora je dobro seznanjen tudi s pastmi tovrstnih obračunov.

"Čaka nas zelo težka tekma, ki nam veliko pomeni. Moramo spustiti žogo na tla, saj bomo na tak način zagotovo prišli do svojih priložnosti. Držati se moramo našega recepta. Če bomo hitro igrali, njihova agresivnost in moč ob skokih ne bosta prišli do izraza," meni Novaković in dodaja, da bodo Škoti pod velikim pritiskom, saj potrebujejo dober rezultat zaradi slabšega uvoda v kvalifikacije. "Škoti morajo igrati na vse ali nič, mi pa lahko čakamo na protinapade. V tekmo se lahko podamo brez pritiska. Poizkušali bomo sprovocirati njihovo občinstvo, da se obrne proti njim. Vse tekme so zelo pomembne, vendar ni odveč poudarjati, da bi si z zmago pripravili odskočno desko proti svetovnemu prvenstvu," je zaključil trenutno drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance (prvo mesto drži Zlatko Zahović). Eden izkušenejših je tudi Bojan Jokić, ki se na čvrsto igro navaja v Rusiji, kamor je nedavno prestopil. Pravi, da gredo tudi v Rusiji na nož, tako da bodo te izkušnje dobrodošle. "Škoti tudi gojijo angleški slog nogometa s preskokom igre. Je pa Hampden Park res kulten stadion. Najtežjih bo prvih 15 minut, ampak moramo se boriti, nadaljevati tam, kjer smo končali zadnjo tekmo, jim vsiliti našo igro ter jih poskušati premagati, saj nam zmaga odpira zelo lepe možnosti za naprej," poudarja Jokić.

Slovenska vrsta, ki je na zadnjih petih tekmah neporažena (Litva 2:2, Slovaška 1:0, Anglija 0:0, Malta 1:0, prijateljska tekma na Poljskem pa 1:1), bo na Otok odpotovala v soboto zjutraj, popoldne pa jo na Hampden Parku čaka trening. Trenutno v skupini F vodi Anglija z desetimi točkami, Slovenija ima na drugem mestu osem točk, Slovaki so tretji s šestimi, Litovci četrti s petimi, Škoti peti s štirimi, Maltežani pa so zadnji brez točke.