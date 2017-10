Novogoričani z golom Osujija v Kranju do lepe prednosti v četrtfinalu pokala

Osuji je priboril pomemben gol v gosteh za Novogoričane. (Foto: Aljoša Kravanja)

Domačini so v prvem polčasu dvakrat nevarno zapretili, a je novogoriška obramba bila na mestu, v 27. minuti tekme pa je dobro posredoval mladi, a zdaj že uveljavljeni novogoriški vratar Grega Sorčan. Tik pred koncem polčasa je po predložku s strani streljal gostujoči napadalec Donatus Edafe, a čez vrata Triglavanov. V drugem polčasu se je izenačena igra nadaljevala, za veselje vrtnic v Kranju pa je poskrbel Bede Amarachi Osuji, ki je zabil v 76. minuti tekme. V taboru Novogoričanov so imeli poleg zadetka še en manjši razlog za veselje, in sicer v drugem polčasu se je na zelenice vrnil povratnik po dolgotrajnih poškodbah kolena Amel Džuzdanović.

Na drugi torkovi tekmi so Celjani zanesljivo ukanili zasedbo Mures s 4:0 (2:0). V polno sta po dvakrat zadela Luka Šušnjara (24., 47.) in Filip Dangubić (26., 50.).

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma:

NK Triglav Kranj - ND Gorica 0:1 (0:0)

Osuji 76.

Celje - Mura 4:0 (2:0)

Šušnjara 22., 47.; Dangubić 24., 50.