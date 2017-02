NZS: Finale Pokala Slovenije v Kopru, sekretar Zavrl odhaja na Uefo

NZS po odhodu predsednika Čeferina zapušča tudi generalni sekretar Zavrl. (Foto: Damjan Žibert)

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije so se sestali na drugi seji izvršnega odbora NZS v novem mandatnem obdobju, na kateri so sprejeli sklep, da bo finalni dan pokalnih tekmovanj ponovno organiziran v Kopru na stadionu Bonifika. 31. maja bosta najprej na sporedu tekmi mladinskega in ženskega pokala, glavna večerna tekma pa bo obračun finalistov Pokala Slovenije na centralnem igrišču Bonifike. Sprejet je bil tudi koledar tekmovanj NZS, kar pomeni, da se bo prvoligaško tekmovanje v sezoni 2017/2018 po sklepu izvršnega odbora predvidoma pričelo 15. julija s tekmami 1. kroga, medtem ko bo zadnji jesenski krog, v primeru primernega vremena, odigran 16. decembra (21. krog). Tekmovanje v 2. SNL se bo pričelo 5. avgusta, jesenski del pa se bo zaključil 17. novembra, piše v sporočilu za javnost NZS. Poleg omenjenih točk so člani izvršnega odobora sprejeli tudi reprezentančni koledar za leto 2017, ki je v največji meri usklajen s koledarjem tekmovanj NZS in mednarodnimi FIFA termini.



Obravnavano in sprejeto pa je bilo tudi poročilo o razvoju in implementaciji novega nogometnega informacijskega sistema Regista, ter poročilo o preregistraciji nogometnih igrišč, v katerem je evidentiranih vseh 307 registriranih nogometnih igrišč v Sloveniji. IO se je seznanil tudi z odstopom Aleša Zavrla z mesta generalnega sekretarja NZS. Zavrl je vlogo generalnega sekretarja Nogometne zveze Slovenije opravljal od februarja 2010 in bo od 1. marca svoje znanje in izkušnje prenašal na Evropsko nogometno zvezo (Uefa), kjer bo prevzel vodenje oddelka za licenciranje in finančni fair play.

"Veseli me, da sem v svojih mandatnih obdobjih lahko odgovorno prispeval k razvoju slovenskega nogometa," je v poslovilni izjavi dejal Zavrl. "Tudi v prihodnje bom z navdušenjem spremljal slovenski nogomet in implementacijo zastavljene strategije, ki bo NZS zagotovila stabilnost njenega delovanja tudi v prihodnje. Prepričan sem, da so spremembe nujen sestavni del življenja posameznika in da so lahko koristne tudi pri delovanju organizacije. Zato vsaka nova priložnost pomeni hkrati tudi nov izziv, ki ga je potrebno upravljati z znanjem in izkušnjami, ki smo jih nabrali v teh letih." Predsednika NZS Radenka Mijatovića zdaj čaka "velik kadrovski izziv", kot so zapisali pri zvezi, saj bo potrebno "najti ustrezno zamenjavo". "Alešu Zavrlu se zahvaljujem za njegovo predano in strokovno delo ter izjemen pečat, ki ga je pustil v slovenskem nogometu. Želim mu vse dobro na njegovi novi poklicni poti, prepričan pa sem, da bo tudi na svoji odgovorni funkciji na Uefi še naprej pomagal slovenskemu nogometu. Mesto generalnega sekretarja je ena ključnih pozicij za delovanje NZS in verjamem, da bomo v naslednjih tednih našli ustrezno dolgoročno rešitev," je dejal Mijatović.