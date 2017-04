Oblak kmalu v teatru sanj? Slovenski as prva izbira Mourinha ob morebitnem odhodu De Gee

Jan Oblak je s svojimi predstavami navdušil tudi Joseja Mourinha, ki trenutno sedi na klopi Manchester Uniteda. (Foto: AP)

Na Otoku se že nekaj časa pojavljajo govorice, da naj bi letos poleti David de Gea znova poskušal zapustiti Manchester United in se preselil k madridskemu Realu. Ni skrivnost, da si ga galaktiki želijo že dalj časa. Nenazadnje je do prestopa jeseni 2015 že skoraj prišlo, a se je v zadnjem trenutku zalomilo pri pošiljanju papirologije in Španec je ostal nad Old Traffordu. Govorice pa so med letošnjo sezono znova oživele, saj Manchester United po odhodu Sira Alexa Fergusona ni več v vrhu angleškega in evropskega nogometa, kar naj bi bil glavni razlog, da si 26-letni De Gea želi "sanjskega" prestopa v Real. Čeprav je otrok madridskega Atletica, ki ima za največjega tekmeca prav Real, pa to vratarja naj ne bi motilo. Prav iz Atletica je De Gea leta 2011 prišel v Manchester in z rdečimi vragi osvojil en naslov v Premier League, en FA pokal in en ligaški pokal. Kar štirikrat pa je bil izbran v idealno enajsterico angleškega prvenstva, tudi letos.

Sedaj naj bi se njegov odnos z Josejem Mourinhom skrhal in v rdečem delu Manchestra že iščejo zamenjavo, za sicer odličnega vratarja. Zamenjavo pa naj bi našli v slovenskem reprezentančnem vratarju Janu Oblaku. Škofjeločan je, tako kot De Gea nekoč, vratar Atletica, ki je znan po tem, da "ustvarja" izjemne vratarje. To naj bi sedaj opazil tudi Mourinho, ki je po poročanju angleških medijev že začel pogovore s predstavnikom slovenskega vratarja. Govorice o Oblakovem prestopu na Old Trafford so se pojavile prav zaradi tega, ker naj bi tamkajšnji novinarji v Manchestru opazili Janovega zastopnika. "Za vsakega nogometaša je velika čast, da dobi priložnost igrati na Otoku, še posebej, če dobi priložnost zaigrati za tako velik klub. Če se De Gea vrne v Španijo, je vse mogoče," so angleški mediji domnevno citirali nekoga, ki je blizu Oblaka in ve nekaj, o domnevnem prestopu. Seveda uradnih izjav s strani Manchester Uniteda in Atletica ne gre pričakovati in so to zaenkrat zgolj govorice. A če bi rdeči vragi res želeli v svoje vrstne zvabiti izjemnega Slovenca, bi morali pošteno odpreti denarnico. Škofjeločanova odkupna klavzula znaša kar 100 milijonov evrov. Morda bo prav astronomska cena rdeče odvrnila in se bodo odločili za cenejšo izbiro. Med kandidati za prvega vratarja 20-kratnih angleških prvakov naj bi bil tudi mladi in talentirani italijanski vratar in vratar AC Milana Gianluigi Donnarumma. Toda tudi italijanski prvoligaš ima z mladim vratarjem velike načrte, še posebej sedaj, ko so v klub prišli novi kitajski investitorji, ki želijo sedemkratne evropske prvake znova popeljati na sam vrh.