Oblak sporočil, da bo igral za reprezentanco in verjame v uvrstitev na EP

"Igralec je povedal, da v nobenem primeru ni zahteval kapetanskega traku, bil pa ga je pripravljen sprejeti z veliko častjo in odgovornostjo, ko mu je bil ta ponujen s strani selektorja,"piše NZS in nadaljuje, da "po zagotovilih Oblak svoje udeležbe na reprezentančnem zboru ni nikoli pogojeval s tem, da bi bila vloga kapetana zaupana prav njemu. Poudaril je, da je bila njegova odsotnost na reprezentančnem zboru posl edica njegovega zdravstvenega stan ja".

Kot so zapisali pri NZS, je Jan Oblak na sestanku, "ki je potekal korektno in v prijetnem vzdušju, predstavil svoj pogled na reprezentanco in pojasnil razloge za svojo odsotnost na reprezentančnem zboru". Vratar madridskega Atletica je pojasnil ozadje začetka sodelovanja z novim selektorjem ter svoje videnje postopka in načina imenovanja kapetana.

Kot piše NZS, sta igralec in klub namreč predsedniku NZS predstavila zdravstveno stanje oziroma stanje poškodbe Oblaka, zaradi katere so zvezo zaprosili, da se igralca oprosti udeležbe na jesenskem reprezentančnem ciklu.

"Iz razgovora je bilo razvidno, da ima Oblak veliko željo spisati uspešno zgodbo s slovensko reprezentanco in verjame, da se je slovenska reprezentanca preko kvalifikacij za Evropsko prvenstvo sposobna uvrstiti na to veliko tekmovanje," so zapisali pri NZS.

Reprezentanco sicer 13. in 16. oktobra čakata novi preizkušnji v ligi narodov, najprej gostovanje na Norveškem in nato domači obračun s Ciprom. Slovenija je uvodni tekmi tega tekmovanja proti Bolgariji doma in Cipru v gosteh izgubila.