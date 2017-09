VIDEO: Oblak z ubranjeno enajstmetrovko reševal soigralce, Atletico slavil v Bilbauu

Na stadionu San Mames je gostoval madridski Atletico. Varovanci trenerja Diega Simeoneja na gostovanju v tej sezoni La Lige še niso izgubili, a so bili tokrat na težkih preizkušnji proti Athleticu iz Bilbaa. Pred to tekmo sta bili moštvi izenačeni po številu točk, po štirih odigranih krogih sta obe moštvi zabeležili po dve zmagi in dva remija. Uspešnejši je bil Atletico, ki je vknjjižil tri točke, čeprav so gostitelji pretili vse do konca sodnikovega podaljška.

Jan Oblak je začel v udarni enajsterici Atletica, Simeone pa je na igrišče poslal še naslednje nogometaše: Gimenez, Savić, Godin, Luis, Gaitan, Thomas, Saul, Koke, Correa, Griezmann. V prvem polčasu golov ni bilo in to po Oblakovi zaslugi. Slovenski vratar se je izkazal v 41. minuti, potem ko je glavni sodnik dosodil enajstmetrovko po prekršku Luisa nad Garcio. Najstrožjo kazen je izvedel Aritz Aduriz, vendar je njegov strel Oblak mojstrsko ubranil.

V drugem polčasu pa so atleti dosegli vodilni gol in bili so na dobro poti do zmage. Uspešen je bil Angel Correa v 55. minuti. V 73. minuti je gol po lepi podaji Antoina Griezmanna dosegel še Yannick Carrasco in atleti so vodili z 2:0. Nato pa kot da bi popustili v zaključku tekme. Najprej so gostitelji dosegli gol v 91. minuti, a ga je sodnik zaradi prepovedanega položaja razveljavil. A le kakšno minuto zatem je Raul Garcia premagal Oblaka za znižanje na 1:2. Athleticu je nato zmanjkalo časa za nove napade, Atletico pa se je veselil pomembnih treh točk.

Izid:

Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1:2 (0:0)

Garcia 92.; Correa 55., Carrasco 73.