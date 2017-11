Oblakov Atletico dobil nove lastnike

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo vložek skupine Quantum Pacific Group pomemben za "ekspanzijo kluba v prihodnjih letih".

Jan Oblak. (Foto: AP)

Finančna injekcija madridskemu Atleticu je druga večja v zadnjih dveh letih. Pred Izraelci si je 20 odstotkov lastništva zagotovil kitajski koncern Wanda, po katerem se tudi imenuje novi stadion Wanda Metropolitano.

Atletico, ki je leta 2014 in 2016 igral v finalu lige prvakov, je trenutno v tem tekmovanju v zelo težkem položaju. Njegove možnosti za uvrstitev v izločilni del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja so minimalne, če se ne bo uvrstil, bo ob najmanj šest milijonov evrov. V španskem prvenstvu pa je ta čas na četrtem mestu in po 11 krogih za vodilno Barcelono zaostaja za osem točk.