Saul Niguez ostaja soigralec Jana Oblaka, klavzula za odhod znaša kar 150 milijonov evrov

Niguez je bil želja marsikaterega evropskega velikana, a se je odločil za podaljšanje z Atleticom. (Foto: AP)

22-letni Saul Niguez si je z dobrimi igrami v pretekli sezoni španske lige, Lige prvakov in na nedavno končanem evropskem prvenstvu U-21, kjer je Španija v finalu klonila proti Nemcem, prislužil zajetno povišico, klavzula za njegov morebiten odhod pa znaša kar neverjetnih 150 milijonov evrov.

Saul Niguez je bil te dni prvi strelec evropskega prvenstva do 21 let. Za La Rojito, ki je v finalu sicer z 0:1 izgubila proti Nemčiji, je dosegel pet golov. Za prvo ekipo Atletica je v 148 nastopih dosegel 22 zadetkov in ji lani pomagal do finala lige prvakov.