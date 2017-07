Odločitev na reliju Poljska bo padla v nedeljo: Neuvillea in Tänaka ločijo le tri sekunde

Za zmago na reliju Poljska se v nedeljo obeta ogorčen boj. (Foto: AP)

Izenačen boj za vodstvo na osmi preizkušnji sezone so lahko gledalci v okolici Mikolajkija spremljali ves dan. Prednost vodilnega je vseskozi bila zelo majhna, znašala je tudi že zgolj 1,3 sekunde, pred zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami v nedeljo pa ima Neuville še vedno zelo majhen naskok, čeprav ga je na zadnji sobotni preizkušnji, paralelnem superspecialu, v neposrednem dvoboju z Estoncem povečal za dve desetinki.

V boju za zmago pa povsem brez možnosti ni niti Hayden Paddon; Novozelandec v drugem Hyundaiju ima na tretjem mestu tudi še nadomestljivih 25 sekund zaostanka. Na zadnjo stopničko je napredoval po smoli Finca Jari-Mattija Latvale, ki je bil še dve hitrostni preizkušnji pred koncem sobotne etape tretji, potem pa ga je izdala tehnika v njegovi Toyoti.

Na četrtem mestu je svetovni prvak Sebastien Ogier (Ford), a je Francoz že precej oddaljen od mest prav na vrhu. Do tretjega ga loči že minuta, do prvega pa minuta in 32 sekund.

Reli v okolici Mikojakija, kjer so se v petek dirkači že srečali z izjemno težkimi razmerami in dodobra razmočenim terenom, se bo končal z zadnjimi štirimi "brzinci" v nedeljo.