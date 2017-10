Odpisani Trinidad in Tobago preprečil ZDA odhod na SP

Nogometne kvalifikacije Severne in Srednje Amerike so v noči na sredo dale potnike na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018. Mehika in Kostarika sta imeli uvrstitev na mundial v žepu že pred zadnjim krogom, zadnji vlak pa so lovile reprezentance Hondurasa, Paname in ZDA. Slednje so po porazu z 1:2 proti Trinidadu in Tobagu ostale brez SP, prvič po letu 1986.

Jozy Altidore bo svetovno prvenstvo v Rusiji prihodnje leto spremljal prek televizijskih sprejemnikov. (Foto: AP)

Honduras je gostil Mehiko in po preobratu v drugem polčasu po zmagi s 3:2 prišel do vseh treh točk. Panama je pred domačimi gledalci premagala Kostariko z 2:1, odločilni gol pa je v 88. minuti prispeval Roman Torres. Ta gol je posredno vrata na mundial zaprl reprezentanci ZDA, ki je ob tem še izgubila v gosteh proti odpisanemu Trinidadu in Tobagu. Američani so zbrali točko manj od Hondurasa in Paname ter se zvrstili na nehvaležno peto mesto.

Tretje mesto v kvalifikacijah in s tem neposredno uvrstitev na SP si je zagotovila Panama, ki bo tako prvič nastopila na mundialu. Honduras je kvalifikacije končal kot četrti in se bo za SP v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Avstralijo.