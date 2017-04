FOTO: Benko poskrbel. da se je Olimpijino obzorje razjasnilo: v Stožicah je 'padel' Maribor

V polfinale slovenskega pokalnega tekmovanja so se uvrstili Domžale, Krka, Olimpija in Maribor. Domžale so v torek na prvi polfinalni tekmi premagale Krko (2:0), danes je bila na sporedu še uvodna tekma drugega polfinalnega para. V Stožicah je na derbiju gostoval Maribor, vodilno moštvo PLTS. Trener Darko Milanič je malce spremenil zasedbo glede na ligaške tekme, v golu je priložnost dal Matku Obradoviću, od prve minute sta zaigrala tudi Marcos Tavares in mladi Sandi Ogrinec.

Olimpija je v državnem prvenstvu v krizi in slaba serija je "odnesla" trenerja Marijana Pušnika, zamenjal ga je Safet Hadžić, ki je bil "ustoličen" šele včeraj. Nekaj sprememb v moštvu je bilo, v prvo enajsterico je trener uvrstil Maria Jurčevića, Arisa Zarifovića, Blessinga Elekeja in Nika Kapuna, v vratih je bil mladi Rok Vodišek.

Leon Benko je dosegel oba gola za Olimpijo. (Foto: Damjan Žibert)

Uvodnih pet minut je pripadlo gostom, ki so pogumno začeli dvoboj, vendar ne za dolgo. Pobudo so prevzeli domači in igra se je v nadaljevanju preselila na polovico Maribora. Plod pritiska sta bila dva zaporedna strela Olimpije, a se je Obradović izkazal. V 14. minuti je najprej proti golu streljal Klinar, odbito žogo pa je z glavo poizkusil v gol spraviti še Benko, a je bil vratar na pravem mestu. Mariborčani so prvič resno zapretili v 21. minuti, ko je po hitrem protinapadu do strela Luka Zahović, a je Vodišek njegov strel ubranil z nogo. V nadaljevanju prvega polčasa sta bili moštvi izenačeni, izrazitejših priložnosti pa ni bilo in ta del se je končal brez golov. V strelih v okvir gola je bilo 2:1 za Olimpijo, v posesti žoge so bili tudi boljši gostitelji (v odstotkih 61:39).

Drugi polčas se je začel po željah vijoličastih, saj je po podaji Zahovića natančno meril Dare Vršič, ki je z lepim diagonalnim strelom zadel pod prečko in premagal Vodiška za vodstvo Maribora. To je bil za nekdanjega nogometaša Olimpije drugi gol v letošnjem pokalnem tekmovanju. Štiri minute kasneje nova izjemna priložnost za Maribor, v kazenskem prostoru se je Zahović znašel v lepem položaju, a je ustrelil čez gol. V 74. minuti je moral z igrišča poškodovani Zarifović, namesto njega je vstopil Cretu, Hadžić je kot menjavi na igrišče poslal tudi Avramovskega in Štigleca. Milanič je v drugem polčasu priložnost dal Mertlju, Novakoviću in Boharju.

Veselje ljubljanskim navijačem je v 81. minuti prinesel Leon Benko, ki se je najbolje znašel v kazenskem prostoru Maribora in premagal Obradovića. Benko je imel v 84. minuti priložnost, da bi Olimpiji zagotovil zmago, a je Obradović ubranil njegov strel z glavo. A je Hrvat dobil še eno priložnost in jo tudi izkoristil v 85. minuti, ko je Obradović po strelu iz strani žogo kratko odbil, ta se je od Benka nato odbila čez črto za veliko veselje nogometašev Olimpije in pomembno zmago.

Olimpija je odigrala dobro tekmo, morda celo najboljšo v tem spomladanskem delu in se veselila prve zmage po dolgem premoru. Mariborčani so bili dolgo časa na pragu zmage, sedaj jih na povratni tekmi v Mariboru 12. aprila čaka zahtevna naloga.

Olimpija je v Stožicah z 2:1 premagala Maribor. (Foto: Damjan Žibert)

Izid:

Olimpija - Maribor 2:1 (0:0)

Benko 81., 85.; Vršič 48.;

Olimpija: Vodišek, Klinar, Jurčevič (Štiglec, 77.), Mitrović, Zarifović (Cretu, 75.), Bajrić, Kapun, Wobay (Avramoski, 63.), Kirm, Eleke, Benko;

Maribor: Obradovič, Šuler, Vrhovec (Mertelj, 66.), Pihler, Tavares, Ogrinec (Novaković, 82.), Vršič (Bohar, 81.), Viler, Palčič, Defendi, Zahović;