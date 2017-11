FOTO: Olimpija večnemu tekmecu Mariboru v Stožicah na prvi četrtfinalni tekmi pokala odčitala pravo lekcijo: 3:0

Zmaji so bili prvi, ki so na tekmi konkretneje zapretili, povedli pa so po hudi napaki vratarja gostov Matka Obradovića v deseti minuti. Ta si je žogo po strelu Dina Štigleca z velike oddaljenosti nespretno odbil za hrbet, jo potem panično izbijal že na golovi črti, darilo pa je sprejel Issah Abass in jo potisnil za njegov hrbet. Pozneje je imel nekaj dela še Aljaž Ivačič na drugi strani, toda streli Marcosa Tavaresa, Mateja Palčiča in Dina Hotića niso bili dovolj nevarni za izenačenje. Zato pa so domači vodstvo povišali v 35. minuti, ko je Nik Kapun, danes je bil v vlogi kapetana, odlično meril z roba kazenskega prostora v daljši kot vrat Obradovića in natančno zadel.

Nezaželen potek tekme, naredili smo napako pri prvem zadetku. Na vsak način smo mi želeli biti tisti, ki bi narekovali ritem. To smo delali kar dobro in dominirali, potem pa dobili še drugi zadetek v osamljeni akciji. V drugem polčasu smo želeli biti še bolj nevarni, dočakali smo še eno priložnost. Tekmeci so se kakovostno branili in bloka ni bilo lahko prebiti. S tretjim golom je situacija bistveno težja, a moramo verjeti, da lahko preobrnemo izid. Darko Milanič, trener Maribora

Nadaljevanje je postreglo z bolj napadalno mariborsko igro in tudi več priložnostmi za vijoličaste. Dare Vršič po prostem strelu sicer ni bil preveč nevaren, eno najlepših priložnosti za znižanje pa je imel Damijan Bohar v 59. minuti, ko je po napaki domače obrambe ostal sam pred golom Ivačiča, a ni zadel. Domači pa so predvsem prežali na priložnosti za protinapade, priložnost za povišanje vodstva pa je imel nato Alves v 70. minuti, žoga pa je zletela tik nad prečko. Do konca so imeli gostje sicer premoč, Olimpija pa je spretno zapirala igro in skrbela, da je na semaforju ugoden izid iz prvega polčasa ostal skoraj do konca. Domači pa so nato že v sodnikovem dodatku udarili še enkrat in praktično v zadnji akciji na tekmi povišali še na 3:0, spet pa je bil natančen Kapun. To je pomenilo, da so Štajerci uzrli najhujši poraz z Olimpijo po avgustu 2015, ko so zmaji slavili v Ljudskem vrtu z identičnim izidom (dva gola Hentyja, en Šporarja). "Zelo dobro odigrana tekma, čestitke mojim igralcem, pokazali so željo, trud, vse, kar je potrebno. Imeli smo nekaj sreče pri prvem golu. A v tekmi smo si zaslužili zmago, bili smo organizirani, pripravljeni, pomagali smo eden drugemu. Na koncu smo prepričljivo zmagali, ni pa evforije, vemo, da je to šele prvi polčas. Težji del posla nas še čaka, ni še končano," je dvoboj ocenil trener Olimpije Igor Biščan.

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma, Stožice:

Olimpija - Maribor 3:0 (2:0)

Abass 10., Kapun 35., 90+2.

Postavi:

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Zarifović, Apau, Čanađija, Tomič, Kapun, Alves, Klinar, Abass (Boateng/86.)

Maribor: Obradović, Palčič, Šuler, Rajčević, Viler, Kabha, Pihler, Bohar, Vršič, Hotić (Mešanović/46.), Tavares.

V polfinale so se že prej uvrstili Aluminij, Gorica in Celje.