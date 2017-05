Otoški mediji: 'Wenger je znova in', Francoz bo očitno ostal v Londonu

Navijači Arsenala so sicer med letošnjo sezono Wengerja večkrat pozvali k odstopu, a Francoz ima očitno drugačne načrte na stadionu Emirates. (Foto: AP)

Arsene Wenger je že vse od leta 1996 trener londonskega Arsenala, s katerim je trikrat osvojil angleško Premier League, sedemkrat pokal angleške nogometne zveze (FA pokal) in šestkrat angleški superpokal. Wenger se je že v ponedeljek, dva dneva potem, ko je Arsenal v finalu pokala FA na Wembleyju z 2:1 premagal državnega prvaka Chelsea, sestal z ameriškim magnatom Stanom Kroenkejem in izvršnim direktorjem Ivanom Gazidisom na pogovorih o prihodnosti, glede na to, da se mu bo junija iztekla pogodba. Čeprav se Arsenal prvič v 20 letih ni uvrstil niti v kvalifikacije lige prvakov, Wenger še naprej uživa zaupanje vodilnih mož kluba iz severnega Londona. Topničarji so letošnjo sezono namreč končali na petem mestu v angleškem prvenstvu in bodo v prihodnjo sezoni igrali v Ligi Evropa, katero je v letošnji sezoni osvojil njihov veliki rival Manchester United. Z zmago v finalu pokala FA, je sicer francoski strateg postal najuspešnejši trener v najstarejšem klubskem tekmovanju, s 13. lovoriko pa je tudi Arsenal postal najuspešnejši klub v zgodovini tekmovanja. Pred letošnjo sezono so si topničarji ta rekord delil z rdečimi vragi iz Manchestra.