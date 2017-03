Özil razkril, kako se je zoperstavil Mourinhu – slekel je dres in ga vrgel predenj: 'Tu ga imaš. Pa ti igraj, če si tako genialen'

Nemec je nekega dne vprašal Portugalca, kaj od njega pričakuje. 'The Special One' mu je odgovoril: "Želim si, da igraš tako dobro, kot si sposoben. Želim si, da greš v dvoboje kot moški. Veš, kako izgledaš v 'nikogaršnjih' žogah? Ne? Pokazal ti bom." V tistem trenutku se je Portugalec postavil na prste, postavil roke ob telo in našobil ustnice in začel skakati po garderobi.

Tega Mesut Özil ni najbolje sprejel, zato je nad takratnim trenerjem Reala povzdignil glas. "Če si tako genialen, potem igraj ti," se je zadrl nemški reprezentant, ki je nato slekel dres, ga vrgel pred Mourinhove noge in mu zabičal: "Tukaj ga imaš. Obleci si ga. Pa srečno." Joseju Mourinhu Özilovi spopadi z nasprotniki niso bili všeč, zato mu je večkrat očital šibkost v dvobojih z nasprotniki, nekega dne ga je celo poslal pod tuš. "Veš, kaj? Otrok si. Pojdi pod tuš, ne rabimo te," naj bi rekel Portugalec Nemcu.