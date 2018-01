Oblak še vedno v mislih PSG, na pomoč tudi 'superagent' Jorge Mendes in nekdanji moštveni kolega

Predsednik Paris Saint-Germaina Naser Al-Kelaifi namreč vztraja v lovu na vratarja slovenske reprezentance, je poročal madridski dnevnik AS. PSG in Al-Kelaifi sta poleti že dobila eno "košarico" Atletica, glede na nepopustljivost prvega moža francoskih podprvakov pa dobro obveščeni viri pravijo, da v drugo španski prvoligaš ne bo imel nobenih možnosti. Škofjeločana zaenkrat varuje stomilijonska odkupna klavzula v pogodbi in dejstvo, da PSG po rekordnem poletju zaradi (ne)spoštovanja finančnega fair playa ne sme več zapravljati. Do poletja, seveda, ko naj bi na sceno stopil tudi svetovno znani nogometni agent Jorge Mendes.

Oblak (desno) na tekmi slovenske nogometne reprezentance v Glasgowu. (Foto: AP)

Atletico se z Oblakom na evropske zelenice vrača 15. februarja, ko bodo Madridčani gostovali pri nekdanjih delodajalcih Benjamina Verbiča, danskem Koebenhavnu. Prenos tekme šestnajstine finala Lige Evropa se bo na Kanalu A in VOYO začel ob 20.55.

Mendes zastopa interese Goncala Guedesa, posojenega nogometaša PSG, ki v tej sezoni navdušuje v vrstah Valencie. Prav z Guedesem naj bi vodilna ekipa francoskega prvenstva poskušala premamiti vodilne pri Atleticu, če bi bili uspešni, bi lahko po prvotnih ocenah Oblakovo ceno 100 milijonov evrov zmanjšali vsaj za polovico.

Oba nekdanja člana Benfice

"PSG vztraja pri tem, da je Oblak idealen vratar za njihov projekt," piše dnevnik AS. Al-Kelaifi naj bi imel našega vratarja za zadnji košček v mozaiku, ki ga je skupaj s prihodi Neymarja in Kyliana Mbappeja tako odmevno sestavil za letošnjo sezono. París United poroča, da je Guedes všeč ne le Atleticu, temveč tudi madridskemu Realu. 21-letnik je sicer tako kot Oblak nekdanji član portugalskega velikana Benfice, kjer je v prvo moštvo po kaljenju v mladinskem pogonu prodrl ravno v trenutkih, ko se je Škofjeločan selil v Madrid.

Mendes, ki spada v najožji krog tako imenovanih "superagentov", bo pri operaciji ključnega pomena, vrednost svojega varovanca in rojaka ocenjuje na 50 milijonov evrov. To ni prvič, da PSG poskuša Atleticu ponuditi katerega od svojih nogometašev. Tako je bilo tudi v primeru vratarja Kevina Trappa, pa tudi Javierja Pastoreja in Thomasa Meunierja, je poročal France Football. Atleticu se, vsaj zaenkrat, očitno ne mudi, saj se zavedajo, da je Oblak med najbolj zaželenimi vratarji na tržišču. Sekira bi jim v med padla, če bi se v naslednjih tednih oziroma mesecih uspeli dogovoriti za podaljšanje pogodbe in zvišanje (morda tudi izbris) odkupne klavzule. V tem primeru bi lahko govorili tudi o več kot "le" stomilijonski odškodnini ...