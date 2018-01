Pariški šejki gredo na vse ali nič: za vsako ceno želijo nespornega 'kralja' Bernabeua

Ko se je ime Cristiana Ronalda pred nekaj meseci prvič pojavilo v povezavi z morebitnim prestopom v vrste pregrešno bogatega Paris Saint Germaina, so mnogi to označili za klasično novinarsko kleveto.





Cristiano Ronaldo naj bi kmalu na svoj naslov prejel bajeslovno ponudbo Paris Saint Germaina. (Foto: AP)

Izjemni kapetan portugalske izbrane vrste je sicer večkrat v svojih javnih nastopih poudaril, da si želi svojo bogato in s številnimi lovorikami prežeto kariero zaključiti v dresu 'belega baleta'. Obenem pa je, ko je bilo to potrebno - predvsem v primerjavi s svojim največjim rivalom zadnjega desetletja Lionelom Messijem -, znal povzdigniti glas ter jasno nakazati, da si zasluži 'povišico' pri že tako ali tako visoki plači.



El Confidencial: PSG pripravlja največjo 'ofenzivo' v zgodovini nogometa

Kot poroča ugledni španski časnik 'El Confidencial', bodo na naslov nespornega 'kralja' kultnega Bernabeua kmalu prispele tri ponudbe, med katerimi naj bi bila najkonkretnejša iz Pariza, kjer tamkajšnji šejki ne sprašujejo za denarna sredstva. Teh imajo v francoski prestolnici na pretek, zato morebitno plačilo milijardne odškodninske klavzule ob 'posebnem' dogovoru z vodstvom 'galaktikov', ne bi predstavljalo velikega presenečenja. Čeprav so pravila Evropske nogometne zveze (UEFA) glede finančnega fair-playa povsem jasna.





Portugalski superzvezdnik je večkrat poudaril, da bi svojo bogato kariero želel zaključiti v španski prestolnici. (Foto: AP)

Uefa s finančnim fair-playem diha za ovratnik

Omenjeni dnevni list med drugim navaja, da vodstvo PSG-ja pripravlja morda največjo 'ofenzivo' v zgodovini nogometa. Povsem jasno je, da se bodo Parižani, v kolikor bodo želeli skleniti nogometni posel 'stoletja', morali odpovedati kateremu od nogometašev, saj morajo za izpolnitev minimalnih kriterijev Uefinega finančnega fair-playa v klubsko blagajno vnesti minimalnih 70 milijonov evrov.



To bi najlažje dosegli s prodajo nadarjenega portugalskega krilnega napadalca Goncala Guedesa, ki trenutno v vlogi posojenega nogometaša nastopa v dresu španske Valencije.