Pepe nepreklicno zapušča Madrid. Bo naslednja 'postaja' Pariz?

Cristiano Ronaldo in Pepe (Foto: AP)

Pepe se je madridskemu Realu pridružil pred desetimi leti, vendar pa je bil v minuli sezoni, ki jo je Real kronal z osvojeno dvojno krono prvakov španske Primere Division in Lige prvakov, zaradi poškodb na stranskem tiru. "Dosežek Madrida je spektakularen, vendar pa pri vsemu temu določenih stvari ne razumem. Najprej mi ni jasno, zakaj sem kar naenkrat izginil iz prve ekipe. Očitno se je moje obdobje v Realu končalo, odpirajo se mi nova poglavja, vendar pa način, kako se je Real vedel do mene, ni bil ustrezen," se je 34-letni Pepe izpovedal v pogovoru za španski radio Cope.

Zanimanje za Pepejeve usluge so pokazali v pariškem Saint-Germainu in milanskem Interju, Pepe pa je tudi omenil možnost selitve v Anglijo. A kot pišejo mediji, bo njegova naslednja postaja v igralski karieri PSG. Brazilec je z Realom osvojil tri domača prvenstva in tri lovorike v ligi prvakov.