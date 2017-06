Pepe v bran Ronaldu: Želi le pomagati Portugalski, tako kot vedno

Ronaldo (na fotografiji med prvo tekmo z Mehiko) je turnir v Rusiji odprl s podajo za gol Ricarda Quaresme in remijem proti Mehiki (2:2). (Foto: AP)

Tako dolgoletni klubski in reprezentančni soigralec Pepe kot selektor državne izbrane vrste Fernando Santos sta pred tekmo z Rusijo na pokalu konfederacij planila v bran Cristianu Ronaldu, ki je vse od zmagovitega zaključka klubske sezone na udaru svetovnih medijev. Razlog je seveda odmevna obtožba španske davčne službe, ki prvega strelca madridskega Reala bremeni davčne prevare v vrednosti skoraj 15 milijonov evrov, kljub medijskemu viharju, povezanemu tudi z njegovim domnevnim iskanjem novega kluba, pa je 32-letni Ronaldo po besedah Pepeja ostal osredotočen na nov podvig. Zmaga na pokalu konfederacij bi bila seveda prav tako zgodovinska kot osvojitev lanskega evropskega prvenstva v Franciji. "Smo profesionalci. Razmišljamo le o tem, da damo vse od sebe na pokalu konfederacij in da pridemo čim dlje na tem turnirju. To je prvič, da Portugalska igra na tem turnirju, zato je za vse nas privilegij, da smo lahko tukaj," je pred tekmo z domačinko Rusijo na vprašanje, če situacija okoli Ronalda škodi osredotočenosti v taboru evropskih prvakov, odvrnil Pepe. "Kar pa se tiče Cristiana: je tisti igralec, ki je povsem motiviran in želi le pomagati Portugalski, tako kot je to vedno počel," je dodal izkušeni branilec, ki si po koncu sodelovanja z Realom išče nov klub.

Selektor Santos je že pred izbruhom zadnjih novic glede Ronaldovega odhoda iz Španije in davčne prevare pred mediji večkrat izrazil željo, da bi omejili vprašanja na temo štirikratnega osvajalca zlate žoge, tudi tokrat pa se jim ni mogel izogniti. Po tem, ko je enega od novinarskih kolegov zanimalo, če negotovost glede Ronaldove prihodnosti škodi reprezentanci Portugalske (zanimalo ga je tudi, če selektor meni, da bo ostal v Madridu), je Santos odvrnil, da ga zanima le prihajajoča tekma. "Odgovoril bom v portugalščini in vam povedal, da nas čaka zelo pomembna tekma. Vsi igralci so osredotočeni nanjo in Cristiano Ronaldo je izjemno osredotočen na tekmo z Rusijo, ki jo bo odigral," je povedal Santos. "Pričakujem, da bo moje moštvo ob pravem trenutku prišlo do želenega cilja. Ne pozabite, da so bili še pred letom del najbolj bleščečega poglavja v zgodovini Portugalske."