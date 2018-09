Perez: Barca v ZDA? Naj igrajo, če želijo. Reala tam ne boste videli

Tekmeca v tem dvoboju imata sicer precej različni mnenji o začasni selitvi v ZDA; Girona projekt podpira, ker v njem vidi priložnost za širitev in rast kluba, pri Barceloni pa so nad tem precej manj navdušeni. Še bolj proti so v taboru večnih tekmecev iz Madrida, kjer so zatrdili, da Reala gostovanje onstran velike luže ne zanima in "da tega filma ne bodo videli". Javil se je tudi predsednikFlorentino Perez in razkril, da galaktiki svojih tekem "nikoli ne bodo odigrali v ZDA". "Za ostale ne vem in nas tudi ne zanima preveč. Mi ne bomo šli v ZDA. Ne vem, čigav interes je tekme igrati tam, vsekakor pa to ni interes kluba ali navijačev. Zato to pobudo odločno zavračamo," je povedal Perez. "Barca v ZDA? Naj igrajo, če želijo. Nas tam ne bo," je prepričan prvi mož serijskih prvakov Lige šampionov.



Da bi bila tekma La Lige lahko odigrana v ZDA, mora vodstvo Primere Division pridobiti soglasje Fife, Uefe, Concacafa in tudi krovne nogometne zveze ZDA.