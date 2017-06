Perez bo ostal predsednik Reala do leta 2021

Cristiano Ronaldo in Florentino Perez (Foto: AP)

To bo tretji mandat sedemdesetletnega Florentina Pereza, gradbenega mogotca, ki je na čelu najuspešnejšega evropskega kluba 15 let, med letoma 2000 in 2006 ter od leta 2009 dalje.

Opozicija je v pripravah na volitve opozarjala, da je treba spremeniti statut kluba, ki določa, da je lahko nekdo predsednik le, če je član reala več kot 20 let, pred leti je bila ta doba 10 let, ter da ima več kot 75 milijonov evrov osebnega premoženja.