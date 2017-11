Peru bo vendarle nastopil na mundialu v Rusiji

Mednarodna nogometna zveza (FIFA) je od Peruja zahtevala pojasnila, saj ne dovoli vmešavanja politike v šport, kar bi perujski projekt gotovo predstavljal. Če bi ga uresničili, bi reprezentanco zagotovo čakala kazen.

Argentinski strokovnjak na klopi Peruja Ricardo Gareca si lahko oddahne. (Foto: AP)

"Žalostno je, kakšni odzivi so prišli po našem predlogu. Da bi se lahko nekdo počutil mirno, smo predlog umaknili. Peru se je z veliko truda uvrstil na nogometno svetovno prvenstvo, zato si zasluži, da v Rusiji tudi nastopi. Vsi bomo naslednje poletje močno stiskali pesti za našo reprezentanco," je dejala ministrica Paloma Noceda.

S tem so dokončno razblinjeni upi nekaterih reprezentanc, kot so Čile, Nova Zelandija, Italija, Nizozemska, ki so upale, da bi ob kazni Peruju same dobile povabilo za nastop na mundialu v Rusiji.