Pique: Ko bomo mi praznovali po ulicah zaradi enega kraljevega pokala, boste lahko rekli, da ima Real uspešen cikel

Real je v soboto spisal zgodovino. Prvi je ubranil naslov v Ligi prvakov, kar prej ni uspelo niti Pepovi Barceloni, a vseeno Pique pravi, da se teh Realovih uspehov z Barceloninimi ne da primerjati. (Foto: AP)

"S to sezono so v Realu storili pomemben korak naprej, toda ne da se primerjati tega, kar smo osvojili v vseh teh letih, kar je Real v teh dveh sezonah. Tisti dan, ko nas boste videli praznovati po mestu zaradi enega kraljevega pokala, boste lahko rekli, da ima Real Madrid za seboj izjemen cikel. Mi smo dosegli to," je za Movistar Plus v značilnem, provokativnem slogu dejal branilec Barcelone Gerard Pique. V mislih je imel leto 2011, ko je Real tedaj izjemno dominantni Barceloni pod vodstvom Pepa Guardiole uspel 'ukrasti' lovoriko v kraljevem pokalu. Junak tiste tekme je bil Cristiano Ronaldo z zadetkom v 103. minuti tekme.

Že dolgo časa si ostre puščice prek medijev pošiljata s kapetanom Reala Sergiom Ramosom. ''To je šov, ki ga ljudje veliko zaužijejo. Sergio in jaz veva, kakšen je najin odnos. Med nama je veliko spoštovanja in srčnosti. In ko se enkrat usedeva skupaj, se zelo zbližava. Sva dva, ki sva v reprezentanci zelo veliko časa, sva ena od tistih, ki lepše ravnava eden z drugim. Ko se reprezentančne poti končata, vsak brani svoje barve. Sva osebi, ki to počneva ognjevito. Včasih to šokira, a vselej je to spoštljivo,'' je vse skupaj pojasnil Pique. Ta je prav zaradi ostrih in provokativnih izjav postal tarča zbadljivk Realovih navijačev ob nedavnih uspehih galaktikov. Nanj niso pozabili niti na proslavi osvojene La lige niti na spektakularnem praznovanju ubranjenega naslova Lige prvakov.