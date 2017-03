Pique prepričan v zaroto: Messiju se godi krivica, Ronaldo nedotakljiv

"Vedno je bilo temu tako v Madridu. Obtožbe proti Messiju in Neymarju..nikogar pa ne slišim, da bi se spravil tudi na Cristiana Ronalda. Kot vedno..," opozarja Pique. (Foto: AP)

Težko je ostati tiho, če se tvojih soigralcem dogaja krivica. V to je prepričan nogometaš Barcelone Gerard Pique, ki ga motijo obtožbe na račun Lionela Messija in Neymarja, medtem ko nihče ne dvomi v poštenost varovancev Zinedina Zidana. "Nič nimam proti nogometašem Real Madrida, vendar pa so tu druge stvari, ki mi gredo v nos. Razburi me, ko vidim posameznike, vpletene v obtožnico proti Neymarju in Messiju, ki se zabavajo v VIP sektorju na Santiagu Bernabeu," je po tekmi s Francijo povedal Pique, ki je imel ob tem v mislih predvsem Marta Silva de Lapuerta, državnega tožilca, rednega gosta tekem madridskega kluba, ki je bil v času prvega mandata Florentina Pereza tudi član upravnega odbora kraljevega kluba: "Vedno je bilo temu tako v Madridu. Obtožbe proti Messiju in Neymarju..nikogar pa ne slišim, da bi se spravil tudi na Cristiana Ronalda. Kot vedno.." je razočaran branilec Kataloncev, nogometaš, ki je ob koncu svetovnega prvenstva v Rusiji napovedal tudi svoje slovo od reprezentančnega dresa.

Kot je priznal njegova pot po koncu nogometne kariere ostaja neznana, kljub temu pa je prepričan, da ne bo končal v velikem španskem tekmecu: "Ne dvomim v Raulovo veliko ljubezen do Madrida, vendar sam nikoli ne bi mogel delati za Real Madrid." Očitno so njegove izjave podrobno preučili tudi v štabu Galaktikov, vendar so se odločili, da se nanje ne bodo odzvali z tožbo temveč so v Katalonijo poslali jasno sporočilo: "Najboljši odgovor bo aprilski El Clasico, saj se Real Madrid na takšna namigovanja vedno odziva na igrišču."